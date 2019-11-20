البلوشي يهدي الإمارات ذهبية «الباراجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

نجح حمد البلوشي ممثل منتخبنا الوطني للباراجوجيتسو في حصد الميدالية الذهبية، ليرفع رصيد الإمارات إلى 40 ميدالية خلال 4 أيام لمنافسات بطولة العالم للجوجيتسو الجارية على صالة مبادلة آرينا وحتى 24 نوفمبر الجاري.

وجاء المنتخب الكازاخستاني ثانياً بفارق ميدالية واحدة، وبالنسبة لمنافسات الفتيات للباراجوجيتسو سيطرت السويد على المركزين الأول والثاني، وبنغلاديش في الترتيب الثالث، كما تضمنت منافسات أمس عروض الفريق المختلط، وأحرزت المركز الأول روسيا، وبولندا ثانية، وكازاخستان ثالثة.

برنامج

ويدشن منتخبنا الوطني اليوم منافسات الفتيات فوق 21 عاماً، بجانب مشاركة المنتخبات لنفس الفئة والرجال فوق 21.

من جانبه تقدم يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس اللجنة الفنية بخالص التعازي لقيادة وشعب الإمارات بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وعن منافسات امس أشاد البطران بمنافسات البطولة والتي بدأت بنزالات تحت 21و 18 عاماً، تلتها استعراضات «ديو» «والجوجيتسو فايتنيج» «وفريق الصداقة» و«البارا جوجيتسو» واصفاً هذا التنوع بأنه منح البطولة زخماً وإقبالاً، جماهيرياً.

3

وتابع: يخصص الاتحاد للعام الثالث على التوالي منافسات الباراجوجيتسو وهي رسالة إنسانية رياضية من قلب عاصمة التسامح، إيماناً بعطاء وحتمية مشاركة أصحاب الهمم في منافسات «رياضة النبلاء» وأضاف: العمل المنظم دائماً يمنحنا نتائج إيجابية، وأن الشروع في إقامة البطولة قد بدأ قبل 7 أشهر تقريباً.

وكانت الخطة تجهيز اللاعبين واللاعبات، وصولاً إلى قمة المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، والمنافسة على المراكز الأولى، وجاءت النتائج مبشرة بـ 39 ميدالية خلال منافسات اليومين الأولين للبطولة تحت 21و 18 عاماً.

مساندة

وأوضح أن إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي تقف خلف لاعبينا وتمهد لهم سبل النجاح من أجل تحقيق افضل النتائج ورفع علم الدولة خفاقاً على منصة التتويج.

ولافتاً إلى أن المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها في حالة معسكر دائم على مدار العام، من خلال المشاركات الخارجية مثل جولات جراند سلام، بجانب البطولات القارية والدولية، مثل بطولتي منغوليا وألمانيا، مما رفع من المستوى الفني للاعبينا، وحصر الأخطاء وتصحيحها فيما بعد، وتبلور ذلك في جاهزية عالية للمنتخبات.

رسائل إيجابية

وشدد البطران على أن البطولات التي تنظمها العاصمة أبوظبي ليست هدفها رياضياً بحتاً، بل تتضمن رسائل محبة وسلام وتسامح إلى جميع شعوب العالم، وان الاتحاد الدولي لم يمنح اتحاد الإمارات تنظيم واستضافة بطولة العالم الجارية حالياً من فراغ، بل للخبرات عالية المستوى في تنظيم البطولات.

واحتضان جميع المنتخبات المشاركة من 69 دولة، تحت لواء التنافس الرياضي الشريف، وتطوير ونشر اللعبة، ودائماً طموحنا جعل العاصمة أبوظبي في المقدمة.

نيكولا: «الفيتينغ جوجيتسو» يستهويني

أعرب الألماني نيكولا أنغلوستي عن سعادته بالفوز بالنزال الخاص بـ«الفيتينغ جوجيتسو»، والذي جمعه بالكازاخستاني نورمختوف، وقال: هذا النوع يستهويني وأرغب دائماً في خوض نزالاته، وأتقدم بالشكر إلى المنظمين في أبوظبي على تخصيص منافسات لهذا النوع من الرياضيات القتالية.

مشيراً إلى أنه مفضل لدى الكثير من الجماهير، لأنه يضم حركات للجودو والجوجيتسو في آن واحد، مع ارتداء اللاعب لقفازات لحمايته، وأن هذا النوع من النزال يتطلب جهداً أكبر مقارنة بنزالات الجوجيتسو التقليدية، مع الأخذ في الاعتبار أن كل نوع له جاذبيته بالنسبة للرياضي أو الجماهير.

وأضاف: البطولة تضم أعداداً كبيرة من الرياضيين ومن دول مختلفة، مما سهّل له شخصياً الاحتكاك بمدارس عالمية متنوعة، ستكون لها بالغ الأثر في صقله كرياضي محترف.أبوظبي- البيان الرياضي

نجمة خامسة على «بساط النبلاء»

تعتبر منافسات «الباراجوجيتسو» المخصصة لأصحاب الهمم بشقيها الحركي والذهني، سمة رياضية وإنسانية لرياضة النبلاء، حيث توفر لهم التدريبات اللازمة بحسب حالتهم الجسدية والذهنية، وتقدمهم مرة أخرى بصورة رياضية إلى المجتمع.

ويعتبر حمد البلوشي لاعب منتخبنا الوطني والممثل الوحيد له خلال منافسات، أمس، علامة مضيئة في «الباراجوجيتسو» الإماراتي، واستطاع البلوشي أن يواصل إنجازاته ويتوج بالميدالية الذهبية، وهي الخامسة له طيلة مشواره.

حيث سبق وأن توج بأربع ذهبيات، في عالمية أبوظبي للمحترفين. وقال: «ربما يعاني الإنسان من نقص ما في قوته الجسدية أو الذهنية، لكن يعوضه الله عز وجل بإمكانيات أخرى لو استغلت تضع أصحاب الهمم على خط واحد مع غيرهم».