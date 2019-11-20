1.108.890 مشارَكة في «تحدي دبي 2019»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم تحدي دبي للياقة رسمياً دورته الثالثة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث اجتمع سكان وزوار دبي من جديد للتعبير عن التزامهم بانتهاج نمط حياة صحي.

وقد شارك عدد غير مسبوق بلغ 1.108.890 شخص في المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في عام 2017.

وشمل التحدي الذي استمر 30 يوماً المدينة بكاملها، حيث تحولت دبي إلى صالة رياضية وأقيمت فيها أكثر من 13 ألف فعالية لياقة تشجيعاً للأشخاص بمختلف أعمارهم ومستويات قدراتهم البدنية على المشاركة معاً في التحدي وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

جهود

وتضمن تحدي دبي للياقة هذه السنة برنامجاً أوسع نطاقاً، حيث وضع بمتناول المشاركين خيارات متنوعة لأنشطة اللياقة البدنية. وبرز نجاح هذه الجهود من خلال زيارة أكثر من 285 ألف شخص لقريتي اللياقة البدنية المجانيتين في دبي فستيفال سيتي وكايت بيتش، وأكثر من 30 ألفاً لمواقع ومراكز اللياقة الـ11 التي توزّعت على أنحاء المدينة بالقرب من المناطق السكنية والمؤسسات.

وقد تمكنوا من تجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة كالرياضات المائية والشاطئية والفنون القتالية والتحديات المرتكزة على المهارات وتمارين القوة والتحمّل، والتوازن والتأمل وغيرها، بحيث تسنّى لكافة المشاركين تجربة أفضل ما يقدّمه عالم اللياقة.

مشاركة

بدوره، شكر هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على مواكبته ودعمه المستمرين لتحدي دبي للياقة كمبادرة تستقطب أفراد المجتمع كافةً وتشجّعهم على اعتماد نمط حياة أكثر نشاطاً.

وأضاف المري: لقد حظي تحدي دبي للياقة هذا العام بمشاركة واسعة، وهو دليل واضح على ما يمكن تحقيقه من إنجازات في المستقبل، ولا بدّ لي أن أغتنم هذه الفرصة للتوجّه بالشكر إلى كل من شارك في هذا التحدي، أفراداً وطلاباً وموظفين في القطاعين العام والخاص، فهذا التحدي ما كان ليحقق النجاح الذي حصده لولا دعم ومشاركة الجميع، ونتطلع لتطويره واستمراره حتى بعد انتهاء فعالياته.

نجاح

من جهته، قال مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: حقّق تحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، نجاحاً باهراً وتردّد صدى رسالته حول العالم. ففي كل سنة يطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مبادرات فريدة تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة للتحدي.

حيث أطلق هذا العام تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد وتقدم المشاركين في هذا الحدث الأول من نوعه والذي شكّل إضافة جديدة إلى سجلّ إنجازات دبي الرياضية، إذ شارك فيه 70 ألفاً من مختلف الأعمار والجنسيات. أما على صعيد التنظيم، فيعتبر تحدي دبي للجري الأول نموذجاً للتميّز نظراً إلى العدد الكبير من الهيئات الحكومية التي تعاونت في تنظيمه.