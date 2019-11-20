«فراشة زعبيل» تحلم بالمشاركة في طوكيو 2020

المصدر: دبي - علي الظاهري

تحلم السباحة التونسية سارة الأجنف بالمشاركة في دورة الألعاب الصيفية أولمبياد طوكيو 2020 باسم الإمارات في حال توافرت فيها الشروط والمعايير المطلوبة.

وقالت سارة إنه مضى على مشاركتها الأخيرة باسم بلادها أكثر من 3 سنوات، مما يؤهلها للمشاركة مع أي دولة أخرى وفقاً للقانون الدولي، خاصة أنها تقيم على أرض الدولة منذ ما يزيد على 6 سنوات، مشيرةً إلى أن طموح تحقيق ميدالية هو حلم آخر يراودها في حال المشاركة في أولمبياد 2024 المقررة إقامتها في باريس.

وأعربت الأجنف عن فخرها وسعادتها بالإنجازات المحلية والدولية التي حققتها في الفترة الماضية، خاصة بعد تمثيل الدولة بشعار نادي الوصل في بطولة العالم للسباحة المفتوحة «الماستر» التي أقيمت في كوريا الجنوبية بفئة المقيمين أخيراً وتوّجت فيها بـ5 ميداليات بواقع أربع ذهبيات في سباحة المياه المفتوحة 3000م، و100م صدر، و200م متنوع، و200م صدر.

إضافة إلى الميدالية البرونزية في سباحة 400م متنوع، إلى جانب تحقيقها الزمن الأسرع في البطولة خلال منافسات سباحة 100 صدر، مشيرةً إلى أنها جاهزة للمشاركة في الأولمبياد، سواء في السباحة أو التجديف أو «الرياضة الثلاثية».

‏وكشفت الأجنف الملقبة بـ«فراشة زعبيل» أنها تمارس السباحة منذ أن كان عمرها أربع سنوات، ‏وتنتمي إلى عائلة رياضية، وشاركت في أكثر من بطولة دولية، أبرزها أولمبياد لندن 2012، ‏لتعزز شغفها الرياضي بممارسة رياضة أخرى.

وهي التجديف، وفي نهاية 2018 دخلت إلى عالم رياضة أو سباق «الثلاثي» الأشبه بالماراثون التي تضم السباحة والدراجات والجري، إذ تنتظرها مشاركة مهمة في بطولة الرجل الحديدي ‏شهر فبراير المقبل في دبي التي تشمل ثلاث رياضات، وهي ‏السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، ‏والمنافسة في سباق الدراجات لمسافة 90 كيلومتر‏اً.

‏إضافة إلى الجري مسافة 21 كيلومتراً. ‏وذكرت الأجنف أنها تقيم في دبي منذ ست سنوات، وتشعر بالفخر تجاه المشاركة ضمن فئة المقيمين وتمثيل الدولة عبرة، من خلال نادي الوصل في بطولة العالم ‏وغيرها من البطولات الخارجية، مؤكدةً أنه لشرف عظيم أن تشارك باسم الإمارات في المحافل الدولية.

وحصدت سارة الأجنف ثلاث ‏آليات ميداليات ميداليات في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات بواقع ميدالية ذهبية في سباق الجري وميدالية ذهبية في السباحة ‏والمركز الثالث في سباق الدراجات الهوائية، وتحرص سنوياً على المشاركة في البطولة، ونالت في النسخة الماضية المركز الأول في السباحة والمركز الثاني في الدراجات والمركز الثالث في الجري. وتملك الأجنف مسيرة مميزة في تاريخ مشاركتها ‏المحلية والدولية، إذ حصدت ذهبية ناشئات فرنسا.