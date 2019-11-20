«كلباء» يستضيف الدورة المتقدمة لمدربي الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد المصارعة والجودو، دورة تدريبية متقدمة لمدربي الجودو للمستويين الأول والثاني بعد غدٍ، بصالة نادي اتحاد كلباء، والتي تتجدد إقامتها بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية اليابانية.

ويحاضر فيها عدد من خبراء اللعبة عن الجوانب النظرية والعملية كافة، لرياضة الجودو، ويحصل المشارك في الدورة على شهادة تدريب معتمدة من قبل الاتحاد والأكاديمية اليابانية، ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالتعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد والأكاديمية الأولمبية اليابانية.

والذي يترجم اتفاقية التعاون التي وقعت بين الطرفين منذ عام 2014، وأفرزت العديد من المكاسب، ما انعكس على مسيرة اللعبة التي بلغت الأولمبياد 2016، وحققت إنجازاً تاريخياً للدولة، من خلال برونزية اللاعب توما.