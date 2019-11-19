منتخبنا الأولمبي يتوج بذهبية دبي الدولية

المصدر: دبي- العوضي النمر

توج منتخبنا الوطني الأولمبي بلقب بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة التي تأتي في إطار تحضيرات منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن تعادل مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد نادي شباب الأهلي في دبي.

وقام عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة بتقليد اللاعبين بالميداليات الذهبية وإهدائهم كأس البطولة.



وسبق لمنتخبنا الأولمبي تحقيق نتائج إيجابية في البطولة بعد فوزه في ثلاث مباريات أمام سوريا 2-1 وأمام السعودية 2-0 وأمام أوزبكستان 2-1 جعلت منه متصدراً لجدول الترتيب وبعد التعادل امام كوريا الجنوبية استحق التتويج بلقب البطولة .