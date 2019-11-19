تحدي دبي للياقة يختتم دورته الثالثة بنجاح وبمشاركة أكثر من 1.1 مليون شخص

المصدر: دبي - البيان

اختتم تحدي دبي للياقة رسمياً دورته الثالثة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث اجتمع سكان وزوار دبي من جديد للتعبير عن التزامهم بانتهاج نمط حياة صحي، وقد شارك عدد غير مسبوق بلغ 1,108,890 شخص في المبادرة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2017.

وشمل التحدي الذي استمرّ 30 يوماً المدينة بكاملها، حيث تحولت دبي إلى صالة رياضية وأقيمت فيها أكثر من 13 ألف فعالية لياقة تشجيعاً للأشخاص بمختلف أعمارهم ومستويات قدراتهم البدنية على المشاركة معاً في التحدي وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

وتضمّن تحدي دبي للياقة هذه السنة برنامجاً أوسع نطاقاً، حيث وضع بمتناول المشاركين خيارات متنوعة لأنشطة اللياقة البدنية. وبرز نجاح هذه الجهود من خلال زيارة أكثر من 285 ألف شخص لقريتي اللياقة البدنية المجانيتين في دبي فستيفال سيتي وكايت بيتش، وأكثر من 30 ألفاً لمواقع ومراكز اللياقة الـ11 التي توزّعت على أنحاء المدينة بالقرب من المناطق السكنية والمؤسسات. وقد تمكنوا من تجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة كالرياضات المائية والشاطئية والفنون القتالية والتحديات المرتكزة على المهارات وتمارين القوة والتحمّل، والتوازن والتأمل وغيرها، بحيث تسنّى لكافة المشاركين تجربة أفضل ما يقدّمه عالم اللياقة.

وفيما يلي بعض من أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة 2019 الذي استمرّ على مدار 30 يوماً حافلاً بالأنشطة:

تحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار للجري، حيث شارك 70 ألف شخص في تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد 3030X الذي قاده سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. تضمن التحدي سباقين لمسافة 5 و10 كلم، وشكّل إنجازاً تاريخياً عكس روح التعاون والوحدة بشكل غير مسبوق تحقيقاً لهدف مشترك.

قاد المدرب العالمي "جو ويكس" أكبر تجمّع لتمارين التحملHIIT في المنطقة، حيث انضمّ إليه الآلاف في ممارسة تمارين التحمل لمدة 30 دقيقة. وقد أبهر ويكس الشهير بلقب "ذا بودي كوتش" الحضور بوصوله إلى الموقع عبر القفز بمظلة قبل اعتلائه المسرح وقيادته التمارين الرياضية.

تحوّلت دبي إلى مدينة اللياقة الوحيدة في العالم من خلال خريطة دبي مدينة اللياقة ‘City as a gym’ التي تعتبر بمثابة شريك في الرياضة، وتضمنت 30 موقعاً قدّم كل منها تمارين رياضية فريدة من نوعها أتاحت للمهتمين ممارستها وقتما يشاؤون.

صمّم الخريطة ماركوس سميث، مؤسس Inner Fight، بالتعاون مع مدرّبين آخرين. وتمكّن المشاركون من تطبيق التمارين الرياضية المعدّلة خطوةً خطوة من خلال مسح رمز QR على علامة الخريطة الملوّنة.

أقيم أيضاً عرض "تخيل" IMAGINE الذي جمع بين تصميم الرقص والمؤثرات المائية والبصرية مرتين يومياً على ممشى فستيفال سيتي مول.

"دليلك للتحدي" إضافة مهمة لللياقة البدنية من خلال "دليلك للتحدي" وهو مركز افتراضي جديد للمحتوى على موقع تحدي دبي للياقة الإلكتروني وضع بمتناول المشاركين مجموعة موارد متنوعة ترتبط بالصحة واللياقة البدنية. وقد استفاد المشاركون أيضاً من فحوصات صحية ومن تقييم لمستويات لياقتهم البدنية في النوادي الرياضية والمرافق الأخرى.

شارك في التحدي أيضاً مشاهير من حول العالم من أمثال نجمة المصارعة بيكي لينش، وكلارنس سيدورف، وكريستيان كارمبو، وجون تيري، وريتشارد وايتهيد وغيرهم. وقد شجّعوا متابعيهم على اتخاذ الخطوة الأولى من الالتزام بنمط الحياة الصحي. وأدّى هؤلاء المشاهير دور السفراء، حيث شاركوا في عدد من الأنشطة التي جرت خلال تحدي دبي للياقة بدءاً من اليوم الافتتاحي للفعالية وصولاً إلى الجري على الطريق السريع الأكثر ازدحاماً في دبي، وتنظيم حصص تدريبية تفاعلية مع الشباب.

عُقدت شراكات مع علامات تجارية عالمية مثل نايكي، وأندر أرمور، ومونفيزو، وتحدي الطين، وفيتبيت. وتمكّن المتسوّقون من شراء أحدث المعدّات والألبسة الرياضية ضمن إطار مسابقة "أنفق واربح" التي جرت في متاجر محددة، وأتاحت لرابح واحد فرصة الحصول على سيارة نيسان باترول 2020 جديدة.

شاركت مدارس دبي بنسبة 100% في التحدي، ما شكّل إنجازاً لافتاً لتحدي دبي للياقة 2019 وأكّد فعاليته في التأثير على شباب المدينة، وفي تعزيز نظرة جيل المستقبل بأهمية المحافظة على اللياقة البدنية.

وشكر هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على مواكبته ودعمه المستمرين لتحدي دبي للياقة كمبادرة تستقطب أفراد المجتمع كافةً وتشجّعهم على اعتماد نمط حياة أكثر نشاطاً.

وعن نجاح تحدّي دبي في دورة عام 2019 قال المرّي : "لقد سررنا بحجم المشاركة الهائلة من سكان وزوار المدينة في دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة، إذ عكست المشاركة الكبيرة حجم التضامن الرائع بين أفراد المجتمع والتزامهم باتّباع نمط حياة صحي، إذ لطالما كان هدف التحدي هو إطلاق مبادرة تجمع كافة أفراد المجتمع حولها، ونحن على ثقة بأنّ سهولة المشاركة فيها تشجّعهم أكثر على تغيير أسلوب حياتهم الحالي".

وأضاف المري: "لقد حظي تحدي دبي للياقة هذا العام بمشاركة واسعة، وهو دليل واضح على ما يمكن تحقيقه من إنجازات في المستقبل، ولا بدّ لي ان اغتنم هذه الفرصة للتوجّه بالشكر إلى كل من شارك في هذا التحدي، أفراداً وطلاباً وموظفين في القطاعين العام والخاص، فهذا التحدي ما كان ليحقق النجاح الذي حصده لولا دعم ومشاركة الجميع، ونتطلع لتطويره واستمراره حتى بعد إنتهاء فعالياته".

من جهته، قال مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: "حقّق تحدي دبي للياقة الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي نجاحاً باهراً وتردّد صدى رسالته حول العالم. ففي كل سنة يطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مبادرات فريدة تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة للتحدي حيث أطلق هذا العام تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد وتقدم المشاركين في هذا الحدث الأول من نوعه والذي شكّل إضافة جديدة إلى سجلّ إنجازات دبي الرياضية إذ شارك فيه 70 ألفا من مختلف الأعمار والجنسيات. أما على صعيد التنظيم، فيعتبر تحدي دبي للجري الأول نموذجاً للتميّز نظراً إلى العدد الكبير من الهيئات الحكومية التي تعاونت في تنظيمه وجعله سباقاً رائداً يبقى خالدا في ذاكرة الجميع."

وتقترب دبي مع كل دورة من تحدي دبي للياقة من تحقيق هدفها بأن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وتشجّع المشاركين على مواصلة ممارسة الأنشطة الرياضية بعد انتهاء التحدي الذي استمرّ 30 يوماً من أجل الحفاظ على صحّتهم. وفي هذا الإطار، وضع تحدي دبي للياقة بمتناول المشاركين موارد ستبقى متاحة لهم بعد انتهاء التحدي مثل "دليلك للتحدي" و"تطبيق دبي للياقة".

يشكّل مركز المحتوى الافتراضي بعنوان "دليلك للتحدي" على موقع تحدي دبي للياقة الإلكتروني منصة لياقة شاملة تتضمن تمارين وبرامج رياضية ومقاطع فيديو وتحديات يومية مجانية لمدة 30 يوماً، إضافة إلى وصفات غذائية ونصائح حول اللياقة والصحة العقلية والجسدية، ومقاطع فيديو تثقيفية للأطفال وغيرها. ويساعد تطبيق دبي للياقة على رصد تقدّم المشاركين وقياس نجاحهم ويتيح لهم التواصل مع الغير.

وشهدت الدورة الثالثة من تحدي دبي للياقة من تنظيم "دبي للسياحة" و"مجلس دبي الرياضي" نجاحاً باهراً تحقّق من خلال الدعم الكريم الذي قدّمه كافة الرعاة والشركاء من بينهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، واينوك، والفطيم، واتصالات، و"فيتبيت"، ومراس، وشبكة الإذاعة العربية، وضمان، وغرفة دبي، وطيران الإمارات، ومونفيزو، ونون دوت كوم، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.