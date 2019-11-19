رئاسة «الرجبي الآسيوي» ثمرة دعم القيادة

المصدر: دبي-العوضي النمر

استحق قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن يفوز بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة بجدارة، بعد أن اكتسح منافسه الياباني يوجي بعدد أصوات 20 مقابل 8، ليصبح أول إماراتي يفوز برئاسة اتحاد قاري للعبة جماعية.

ومن العاصمة الإندونيسية بالي، تحدث الظالعي لـ «البيان الرياضي»، وقال: أهدي هذا الإنجاز القاري إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكام دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكل شيوخ الإمارات، والشعب الإماراتي، والحركة الرياضية في الدولة، ولعل الدعم المعنوي الكبير الذي نلته من القيادة الرشيدة، هو ثمرة نجاحي ورئاستي للرجبي الآسيوي.

أول عربي

وعبّر قيس الظالعي عن سعادته، لكونه أول رئيس عربي وإماراتي للرجبي من بداية تأسيس الاتحاد منذ 50 عاماً، وأصغر رئيس لاتحاد قاري، فعمره لم يتجاوز 35 عاماً، وأول إماراتي يترأس اتحاد قاري للعبة جماعية أولمبية، وقال يسعدني أن أكون امتداداً لشخصيات رياضية تتولى مناصب قارية، مثل عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو.

وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، كما يشغل منصب الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية، وعبد الله المهيري رئيس الاتحاد الآسيوي للهجن.

جهات داعمة

وقال الظالعي: إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والرياضي الأول في دبي، هو ملهمي في الروح القتالية العالية، والرغبة في التميز وتحقيق الفوز، ويعتبر سموه قدوة لكل الشباب.

لذلك أهدي سموه إنجاز الفوز بالمنصب القاري، ووجّه رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، الشكر والتقدير لعدد من الجهات التي قدمت دعماً كبيراً له خلال الفترة الماضية، مثل اللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي، والمهندس مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات.

والذي يعد من أكبر الداعمين لترشحه، وكذلك مجلس إدارة اتحاد الرجبي، في مقدمهم الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، الذي شكل فريق عمل لدعمي، ضم خالد آل حسين من الهيئة العامة للرياضة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات.

وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وناصر التميمي المدير المالي للاتحاد الدولي للجودو، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، وجميعهم كان له دور في فوزي بالانتخابات القارية.

أنجح الاتحادات

وأضاف الظالعي: للعلم، اتحاد الإمارات للرجبي من أنجح الاتحادات بالدولة، رغم أن عمره لا يتجاوز 10 سنوات.

وخلال تلك الفترة، تطور نشاطه، ومن ميزانية 50 ألف سنوياً، إلى ميزانية حالية تقارب 7 ملايين درهم، معظمها من التسويق، وأصبح هناك منتخب مميز من اللاعبين المواطنين، وقاعدة عريضة تضم العديد من المواهب، ولأول مرة يتم استحداث منتخب للفتيات، وأقولها بصراحة، إن سر نجاحنا يكمن في حبنا لبعضنا كفريق، ورغبتنا العارمة في تطوير اللعبة.

لا إحباط

وعن مدى استفادته من التجربة الأولى في الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي خلال بداية الدورة الانتخابية الحالية قبل عامين، يقول قيس الظالعي، إنني لم أصب بالإحباط لعدم توفيق بفارق صوت انتخابي واحد، واستلهمت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

حينما قال، علينا أن نجتهد ونصر على النجاح، مهما كانت العقبات في البداية، ولذلك بدأت الانطلاقة من جديد، مستفيداً من دروس التجربة، وقمت بزيارة معظم دول القارة الأعضاء في اللعبة، والتقيت العديد من الشخصيات الرياضية التي دعمت خطوة ترشحي، وأوجه لهم جميعاً الشكر.

وهناك قلائل لم تساندي كما يجب، وأقول لهم سمعة رياضة الإمارات فوق أي اعتبار شخص، من أجل الوصول للرقم «1»، ويجب أن ترتقوا بأنفسكم، بعيداً عن الصراعات والتربيطات التي تعتبر سبباً رئيساً في تعدد إخفاقاتنا الرياضية والإدارية.

لذلك، أقول لكم، من يحلم بالإنجاز أقدم واجتهد بروح قتالية، وأقول لكم، من يفكر في الترشح للمناصب القارية، من لديه القدرة، يقوم بالترشح والسعي بكل تحدٍ من أجل تحقيق الفوز، وأن يكون مستمعاً جيداً لكل الآراء البناءة، وأن يتخذ الإعلام بكل أنواعه شريكاً رئيساً، لكونه عنصراً مهماً من عناصر التطور والارتقاء بالنشاط.

وصفة التميز

وأردف قائلاً: إن وصفة التميز، تتمثل في الاجتهاد في العمل والمثابرة على النجاح، والتحلي بالروح القتالية في المنافسات، وعدم الإحباط، مهما كانت المعوقات، وضرب مثالاً بالجيل الذهبي لكرة الإمارات، بقوله، هذا الجيل لم تكن لديه الإمكانات المتوافرة حالياً، ولكنه كان يملك الإخلاص والروح القتالية وتحدى المعوقات.

لذلك اجتاز التصفيات، رغم كل المعوقات، وتأهل إلى مونديال إيطاليا، لتنتصر الروح القتالية والعزيمة على الظروف الصعبة التي أحاطت بالمنتخب حينذاك.

مسؤولية كبيرة

وأضاف: إن فوزي برئاسة الاتحاد الآسيوي، يعتبر مسؤولية كبيرة، لشخصي، وللإمارات التي أصبحت تقود اللعبة في كل آسيا، وتتفوق على دول فاقت سنوات الرجبي لديها مئة عام، مثل اليابان الثامنة في التصنيف العالمي والأولى آسيوياً، وهنا، علينا أن نعيد صياغة اللعبة من جديد، خلال المرحلة المقبلة.

وتطويرها بالشكل الذي يرفع من مستواها للأفضل، من خلال التعاون مع جميع الاتحادات داخل المنظومة الآسيوية.

خطة تطويرية

وكشف قيس الظالعي عن خططه التطويرية للاتحاد الآسيوي للرجبي خلال الفترة المقبلة، بقوله: سنعمل على تطوير الاتحاد من كافة النواحي الإدارية والفنية والتسويق، واستحداث بطولات جديدة، وسأقوم بتطبيق البرنامج الانتخابي الذي تقدمت به إلى الدول الأعضاء في الاتحاد عند الترشح للمنصب، ويأتي في مقدمها الدعوة لجمعية عمومية خلال يناير أو فبراير المقبلين في الإمارات.

والتصويت على أن يكون مجلس إدارة الاتحاد لمدة 4 سنوات، بدلاً من عامين، على أن تكون من بداية الدورة الأولمبية، مثلما هو الحال في كل الاتحادات الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

كما يوجد اتجاه لتقسيم آسيا إلى مناطق، وعمل اتحادات لها، والسعي لجلب رعاة عالميين للاتحاد الآسيوي، وإعادة هيكلة المسابقات، كون آسيا قارة كبيرة، وتحتاج تنظيماً جديداً للمسابقات، واستحداث مسابقات لفئة أصحاب الكراسي المتحركة، فلهم حق في ممارسة اللعبة، مثل باقي زملائهم، والعديد من الأفكار التي تدخل حيز التنفيذ، من خلال التعاون مع أعضاء المجلس الجديد.

بروفايل

الاسم: قيس عبد الله الظالعي

الحالة الاجتماعية: متزوج

الوظيفة: مدير التدقيق بهيئة الطرق في دبي

المناصب الرياضية: الأمين العام لاتحاد الرجبي، رئيس الاتحاد العربي للرجبي، رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي، لاعب سابق لكرة القدم في نادي الوصل.

لكل مجتهد نصيب

أشاد فيصل الزرعوني، النائب الأول لرئيس اتحاد الرجبي، بالإنجاز الذي حققه قيس الظالعي بفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة.

وقال: «لكل مجتهد نصيب، فقد اجتهد وسعى، وحاول بكل قوة وعزيمة ورغبة في تحقيق إنجاز لرياضة الإمارات، ومن كل قلبي أتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته، والارتقاء بالرجبي الآسيوي خلال السنوات المقبلة، بعدما سبق أن حقق تطوراً كبيراً مع زملائه أعضاء مجلس الإدارة على صعيد أنشطة اللعبة محلياً».

إنجاز كبير

هنأ محمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي للرجبي مدير المنتخبات في اتحاد الإمارات للرجبي، قيس الظالعي بفوزه بجدارة واستحقاق برئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة.

وقال إنه إنجاز كبير لرياضة الإمارات، خاصة وأنه جاء بعد الفوز على ممثل دولة تعتبر الأعرق في ممارسة اللعبة بالقارة الصفراء، ومثل هذا التميز يزيد من مسؤولية الظالعي خلال المرحلة المقبلة، متمنياً له التوفيق في تحقيق الطموحات المرجوة في تطوير الرجبي القاري، وبما يعود بالصالح العام على تطور اللعبة محلياً.

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