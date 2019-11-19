تدشين مونديال التزلج على الماء في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، منافسات بطولة العالم للتزلج على الماء، للمرة الأولى في الإمارات ومنطقة الخليج، على كورنيش القرم بالعاصمة أبوظبي، وينظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وتستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة 160 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 31 دولة.

وتعد هذه البطولة من الرياضات البحرية الحديثة وتلقى رواجاً كبيراً بين جمهور الشباب والرياضيين والمحترفين، وتبدأ المنافسات على شكل تصفيات بين كافة المشاركين، على أن تقام في اليوم الأخير النهائيات، التي يتأهل لها 48 متسابقاً، وستة بالتحديد في كل واحدة من فئات البطولة الثماني، وتحديد الفائزين، من خلال أفضل الحركات الاستعراضية،.

وقال سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية: الترويج السياحي لإمارة أبوظبي وللإمارات كان من أهم العناصر التي عملنا من أجل تحقيقها، لا سيما وأن الوفود القادمة تتجاوز المائتي شخص ومعظمهم لم يزر الإمارات من قبل، صنعنا لهم ولنا فرصة كي نساهم في الترويج السياحي للعاصمة وفي نفس الوقت ضم رياضة جديدة إلى الرياضات العالمية التي يستضيفها النادي، وأوضح الرميثي أن إقامة البطولة في شاطيء كورنيش القرم جاء كي يعزز خطة النادي في الانتشار وبشكل أكبر في مختلف شواطئ العاصمة.