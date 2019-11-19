انطلاق بطولة العالم للقوة البدنية في دبي بمشاركة 600 رياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت يوم أمس منافسات بطولة العالم للقوة البدنية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» - إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .

-، وذلك في «مجمع حمدان بن محمد الرياضي» في دبي بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 60 دولة، بإقامة منافسات عدد من الأوزان الأولى. وشهد حفل الافتتاح الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من القيادات الرياضية في الدولة، ورؤساء الوفود المشاركة.

من جهة أخرى انتخب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوة البدنية اللوكسمبورغي جاستن باراش رئيسا للاتحاد لأربع سنوات مقبلة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وتقدم جاستن باراش بالشكر والتقدير لدولة الإمارات للاستعداد الاحترافي لفعاليات المونديال، مؤكداً أن النسخة الحالية هي الأفضل تنظيما، مبينا أن الاتحاد الدولي يشعر بسعادة كبيرة لأن تكون دبي مكانا لتنظيم البطولة ، وأبدى باراش إعجابه بـ«مجمع حمدان بن محمد الرياضي» واصفا إياه بأحد أفضل المجمعات الرياضية في العالم.

بدوره اعتبر محمد عبد الرحيم المري مدير البطولة، إقامة المونديال في عام التسامح بأنه أضاف للحدث الرياضي علامة مميزة فارقة، مؤكدا أن اتحاد اللعبة اجتهد على أن تكون الإمارات مضيفة للبطولة في 2019، عام التسامح، وهو ما جعل من مونديال القوة البدنية يكتسي بروح رياضية عالية.