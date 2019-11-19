نخبة نجوم الغولف في جولة «موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد أبرز نجوم رياضة الغولف في العالم مشاركتهم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف، اعتباراً من بعد غدٍ، وتستمر حتى 24 من الشهر الحالي.

وهي البطولة التي تقدم أغلى جائزة في العالم للبطل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، ويصل مجموع الجوائز المالية الإجمالي إلى 13 مليون دولار موزعة بين 8 ملايين دولار للبطولة نفسها و5 ملايين لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ«السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، ويتقدم النجوم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حامل اللقب في عامي 2012 و2015.

والذي يتطلع أن يصبح أول لاعب يتوج بثلاثة ألقاب في هذه البطولة الكبيرة، وفي قائمة الخمسة الأوائل على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» في هذا الموسم، سيتواجد النمساوي بيرند فيسبيرجر، متصدر الترتيب العام والساعي للظفر بلقب «السباق إلى دبي» لأول مرة في مسيرته، وهناك أيضاً الإنجليزي تومي فليتوود صاحب المركز الثاني والمتوج بلقب «السباق إلى دبي» في 2017.

والإسباني جون راهم صاحب المركز الثالث، والذي سبق له الفوز بلقب موانئ دبي العالمية عام 2017، كما يشارك الإيرلندي شون لوري صاحب المركز الرابع على لائحة الترتيب العام، والذي حل وصيفاً لنسخة عام 2017.