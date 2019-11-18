لويس يشيد بدبي لترسيخها لقيم التسامح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد البطل الأمريكي كارل لويس، أفضل رياضي ألعاب قوى في العالم والحاصل على لقب رياضي القرن، بالدور المهم الذي تقوم به دبي في نشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب وذلك خلال مشاركته في مؤتمر دبي للإبداع الرياضي الدولي، الذي أقيم اليوم.

وكشف لويس أن الميدالية الذهبية الأولى التي حصل عليها في أولمبياد 1984 في سباق 100 متر، لها طابع خاص في حياته ويعتبرها الأغلى رغم فوزه بمجموع عشر ميداليات أولمبية، كونها شكلت علامة فارقة بالنسبة له عندما كان طفلا قادما من الثانوية قبل 4 سنوات، ثم تحول إلى بطل تهتف الجماهير باسمه وتحيّيه في الملعب، إلى جانب تفاعل أسرته وبكاء والديه على المدرجات، معتبراً إنهما أساس نجاحه بجهودهما حينما قاما في أواخر ستينيات القرن الماضي بإطلاق برامج لتدريب الأطفال على ممارسة ألعاب القوى.

وقال: "كنت أجول بالملعب والجماهير تهتف باسمي لا يمكن ان انسى تلك اللحظات المليئة بالمشاعر التي لا يمكن وصفها، وهذه الميدالية كانت دافعا لاستكمال مسيرتي بنجاح".

كما كشف العداء الأمريكي أن مواطنه مايك باويل أسطورة القفز الطويل والعداء الكندي بان جونسون كانا أشرس منافسيه قبل اعتزاله مشواره الرياضي في 1996.