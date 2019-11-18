"دانييلا باس" تدعو لتنبي عالمي لمسمى أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعربت دانييلا باس، مديرة إدارة شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عن إعجابها الشديد بمسمى أصحاب الهمم، وأشارت إلى أنه يمكن أن يطرح هذا المسمى ليكون خاص بالمعاقين على مستوى العالم، من خلال أول اجتماع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وشددت على أن الأمم المتحدة تسعى إلى صنع لغة حوار عالمية، وتعزيز السلام والتسامح، وإلى أن الرياضة أحد أدوات السلام العالمي.

وأكدت، في الجلسة الأولى، تحت عنوان «الرياضة لغة التسامح»، في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي، أن منظمة الأمم المتحدة، لن تحقق الجنة على الأرض، ولكن يمكنها تطوير حياة البشر، وأعربت عن سعادتها بالتواجد للمرة الأولى في دبي، ووجهت الشكر إلى القائمين على المؤتمر من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضافت أن الإمارات عضواً في منظمة الأمم المتحدة والعالم، ومثال عظيم لتحقيق أهداف التنموية للإنسان، وأشارت إلى خطة مكونة من 17 هدفاً لتحقيق تنمية مستدامة وكرامة الإنسان حتى 2030، ومن أهم تلك الأهداف محاربة الفقر من خلال الرياضة كوسيلة وليست غاية.

وطالبت بإبعاد السياسة عن الرياضة، والتركيز على اللعب النظيف، وأعربت عن سعادتها بمصطلح الدبلوماسية الرياضية المطروح في مؤتمر دبي للإبداع.