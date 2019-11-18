كارل لويس: أدين لوالدي بما حققته من إنجازات

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد أسطورة العدو العالمية، الأميركي كارل لويس، كلمته في افتتاح مؤتمر الإبداع الرياضي اليوم، أنه لم يكن قادراً على تحقيق ما وصل إليه، دون دعم ومساندة والديه، ومعلميه في المدرسة، وقال: "عندما بدأت مسيرتي في ألعاب القوى، لم تكن البرامج متوفرة للتدريب، وقرر والداي الانضمام للجامعة وسني 6 سنوات، وعملت والدتي برنامجا خاصا للفتيات لممارسة الرياضة، لإيمانها بأحقية المرأة في العمل والحياة بالمساواة مع الرجل".



وأضاف: "خلال كل رحلاتي وخبراتي، تعلمت أن الرياضة ستجعلك الأفضل ورغم أنني لم أفكر يوماً بأنني سأكون بطلاً، لكنني تدربت في الصيف والشتاء للاقتراب من الأبطال الذين أراهم على شاشات التليفزيون، وكان لدي إيمان قوي، بضرورة مواصلة العمل وكنت محظوظاً بالتدريب مع والدي، وأحيي كل من شجعني في مسيرتي".



وأختتم لويس، قائلاً: "تحدثت مع أمي في عيد ميلادها الـ 90 منذ يومين، وسألتها عن السبب الذي دفعها للإيمان بأنني سأكون بطلاً أولمبيا، وأكدت لي أن ما أملكه من روح الإصرار والعزيمة، كان السبب، والآن بعدما فزت بـ 16 ميدالية طوال مشواري، تأكدت أنه لن تستطيع الفوز بسباق إلا ما أن تبدأ به، وأشكر دعوتي لهذا المؤتمر، وحضوري إلى مدينة دبي، والتي أتابع خلال سنواتي الماضية، نموها الكبير، وأنا سعيد بأن أكون جزء من هذا المؤتمر وتقديم تلك الرسالة الجميلة التي يحملها المؤتمر للشباب".