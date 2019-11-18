المري: زورق شرطة دبي فخر الصناعة الإماراتية

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن صدارة زورق شرطة دبي لبطولة العالم للزوارق البحرية «اكس كات» بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي، تعكس الريادة العالمية لأبناء الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الدولية بصفة عامة وسباقات الزوارق السريعة على وجه الخصوص، ويعتبر فخراً للصناعة الإماراتية. مشيراً إلى أن اعتلاء منصات التتويج العالمية تعتبر ثمرة الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الإمارات من القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عبدالله خليفة المري، فريق زورق شرطة دبي «3» بحضور العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة وعيسى خرباش مدير الفريق والبطلين عارف الزفين ونادر بن هندي وطاقم الفريق بمناسبة التتويج بلقب السباق الرئيسي في الجولة الثالثة من مونديال «إكس كات»، الذي احتضنته بحيرة ديشوي بمدينة شنغهاي الصينية أخيراً مما قاد إلى صدارة فريق شرطة دبي الترتيب العام للبطولة برصيد 143 نقطة.

ثقة كبيرة

وأضاف اللواء المري لـ «البيان الرياضي»: إن تألق فريق زورق شرطة دبي في العديد من سباقات العالم بقيادة إماراتية وطاقم يضم أبناء الدولة، يؤكد الثقة الكبيرة بالكفاءة الوطنية والمستوى المميز الذي ترجمه أبناء الإمارات بتسطير العديد من الإنجازات، مشيداً بالمشاركة المشرّفة لفريق زورق شرطة دبي بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، واللذين يملكان مسيرة حافلة بالعطاء في عالم السباقات البحرية ترجماه بحصد العديد من الألقاب، مؤكداً أن مشاركة زورق شرطة دبي تحمل رسالة بين طياتها للمجتمع، وذلك في إطار دعم القيادة العامة لشرطة دبي للبرامج الداعمة للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى اعتلاء منصات التتويج العالمية مما يعزز حضورنا في مختلف البطولات الخارجية ويعكس السمعة الطيبة للدولة وأبنائها.

نتاج طبيعي

وثمن بطلنا عارف الزفين الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من القائد العام لشرطة دبي، وقال إن مواصلة الانتصارات العالمية تعتبر نتاجاً طبيعياً في ظل الرعاية المستمرة من قبل شرطة دبي للكفاءات الوطنية في مختلف الرياضات، مؤكداً حرصهم على حصد أفضل النتائج في الفترة المقبلة ومضاعفة الجهود، خاصة في الجولة الأخيرة من بطولة العالم التي ستقام في دبي، وسيتم حسم البطل من خلالها، وأشار الزفين إلى أن زورق شرطة دبي يحمل رسالة مجتمعية باسم الإمارات عموماً وشرطة دبي على وجه الخصوص، ويسعى الفريق إلى ترسيخ هذا المفهوم في مختلف البلدان التي تستضيف جولات المونديال، خاصة وأن الدولة تعتبر نموذجاً رائداً في تحقيق السعادة للمواطن والمقيم على أرضها، متوجهاً بالشكر إلى اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على الدعم والاهتمام والمتابعة.

منافسة شرسة

وعن الجولة الأخيرة من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» التي تستضيفها مياه دبي من 12 - 14 ديسمبر المقبل، قال الزفين إن المهمة لن تكون سهلة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من مختلف الفرق المشاركة من مختلف دول العالم، منوهاً إلى أن صدارة الترتيب العام بتحقيق أعلى رصيد من النقاط لا تعني سهولة حسم اللقب، حيث ستكون الحظوظ متساوية بين الجميع، وسيحرص الجميع على بذل أقصى ما لديه، آملاً أن يحالفهم التوفيق في الفوز باللقب وإكمال النهاية السعيدة.

مواصلة التميز

وتوجه بطلنا نادر بن هندي، بالشكر إلى اللواء عبدالله خليفة المري وإلى كل من ساهم في أن تتكلل مشاركة زورق شرطة دبي بالنجاح، مشدداً على أهمية مواصلة نهج التميز من أجل نيل مزيد من الألقاب التي ستضاف إلى رصيد رياضة الإمارات، وتعزز حضورها على المحافل الدولية، بعد سلسلة من الإنجازات العالمية التي تحققت، سواء في سباقات الزوارق السريعة أو غيرها من الرياضات الأخرى، التي أثبتت فيها الدولة أنها رقم صعب، وتمنى بن هندي التوفيق لفريق زورق شرطة دبي في مشواره المقبل، آملاً أن يحالفهم التوفيق في الجولة الختامية التي يتطلعون فيها إلى حصد الذهب.

جائزة

تسلم اللواء عبدالله خليفة المري في نهاية اللقاء، جائزة السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» التي أقيمت في الصين، من عيسى بن خرباش مدير الفريق وبطلنا عارف الزفين، وتمنى التوفيق للفريق في المشاركة المقبلة خلال الجولة الختامية من المونديال.