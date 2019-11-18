«الرياضات الإلكترونية» تناقش تنظيم البطولة العربية الأولى

المصدر: دبي - خالد المهيري

ناقشت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، في اجتماعها الدوري الذي عقد بدبي، تنظيم بطولة العرب الأولى للرياضات الإلكترونية، والمزمع إقامتها أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل، بدعم ورعاية الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية تعاون وشراكة مع اتحاد كوريا الجنوبية للرياضات الإلكترونية.

ترأس الاجتماع الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الجمعية، بحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وطارق عبدالسلام عضو مجلس الإدارة وانتصار الزعابي عضوة مجلس الإدارة، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وأعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

واطلع مجلس الإدارة، على التقرير الإداري والفني، إضافة إلى عدد من الخطط و الشراكات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، وشدد الشيخ سلطان بن شخبوط، على توجيه خطابات إلى كل الجهات بعدم إقامة أي مسابقة للرياضات الإلكترونية إلا بعد موافقة الجمعية، التي تعتبر الممثل الرياضي الوحيد للرياضات الإلكترونية في الدولة. وأشاد رئيس الجمعية بالجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة خلال الأشهر الماضية، والمشاركة المتميزة للجمعية في مهرجان «إنسومنيا» العالمي، كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة «الإمارات للرياضات الإلكترونية»، التي أسفرت عن تأهل عدد من لاعبينا إلى كأس العالم، والتي تستضيفها كوريا الجنوبية شهر ديسمبر المقبل.