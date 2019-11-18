«عقارات جميرا» تستعد لاستقبال «غولف موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تستعد عقارات جميرا للغولف، للترحيب بـ 65 ألف متفرج، وأكثر من 200 صحافي حول العالم، لمتابعة ورصد 50 من أفضل لاعبي الغولف في العالم، الذين سيتنافسون على لقب النسخة العاشرة من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، من 21 - 24 نوفمبر الجاري. وكشف القائمون على الحدث الرياضي العالمي، عن اكتمال الترتيبات للبطولة، وذلك مع ترقب العالم الرياضي لمعرفة هوية بطل الموسم في الجولة الأوروبية، التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، بجوائز 8 ملايين دولار ، وتوزيع 5 ملايين على أصحاب المراكز الأولى في «السباق إلى دبي»، بمجموع 13 مليون دولار.

وقال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للغولف: «شرف لنا أن نستضيف هذه البطولة المثيرة، وهذه هي النسخة رقم 11، ونحن نتطلع إلى أسبوع عظيم آخر». وتابع: «نعتقد أننا قد خلقنا مجتمعاً رياضياً وصحياً لسكاننا، واستضافة بطولة جولة موانئ دبي العالمية، يعطينا فرصة رائعة لعرض تطورنا للآلاف من المتفرجين الذين يزورون الحدث، والملايين من جميع أنحاء العالم، هذه البطولة، هي حدث كبير بالنسبة لدبي بشكل عام، لأنها تضع بصمة الإمارة على خريطة العالم».