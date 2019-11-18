كأس آل مكتوم 23 لقوارب التجديف الجمعة المقبل

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل، سباق كأس آل مكتوم الـ23 لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، مسك ختام منافسات هذه الفئة في الموسم الحالي 2019-2020، والتي تجمع نخبة القوارب والفرق التي حققت المراكز الأولى في سباقات الموسم، ويشارك في السباق الكبير 25 قارباً تمثل النخبة، والتي حققت أفضل النتائج ليكون السباق بمثابة أقوى أشواط الموسم لما يضمه من منافسين من فرق الإمارات وأيضاً الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان، وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي إن سباق آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً يعد مناسبة عزيزة على قلوب الجميع كونه يحمل اسماً غالياً، وأوضح أن اللجنة المنظمة تضع معايير خاصة للمشاركة في العرس الكبير. دبي - البيان الرياضي

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