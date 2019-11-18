«الفجيرة للفنون القتالية» يتوّج بلقب اليوم الوطني للمصارعة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

واصل فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية تألقه بعد فوزه بلقب بطولة كأس الاتحاد للمصارعة، عندما أضاف أول من أمس لقب بطولة اليوم الوطني المفتوحة للمصارعة، التي أقيمت بصالة مدرسة الأنصار الخاصة بالشارقة برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، والتي شهدت مشاركة أكثر من 100 لاعب من مختلف الأوزان لمواليد 2003 و2004 و2005.

وجاء فوز الفجيرة برصيد 10 ميداليات ملونة منها 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، متزامناً مع افتتاح مقر النادي الجديد بالفجيرة، وجاء ثانياً فريق مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة برصيد 8 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، وفي المركز الثالث فريق مدرسة المهلب بدبي برصيد ذهبية وبرونزية، وعلى مستوى الفردي، توزعت 10 ميداليات ذهبية للأوزان المختلفة، وقد كان لفريق نادي الفجيرة نصيب الأسد مما كفل له الصدارة والفوز بلقب البطولة، حيث فاز بالذهبيات الست، كل من: ياسر درويش وزن تحت 45، وعبدالله راشد وزن تحت 51، وعبدالله عمران وزن تحت 65، وأشرف طارق وزن تحت 71، وخليفة محمد وزن تحت 80، ونواف خالد وزن تحت 92 كغ، وفي ختام البطولة قام محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد يرافقه شعبان السيد السكرتير الفني للاتحاد، بتتويج الفائزين الأوائل في كل أوزان البطولة .