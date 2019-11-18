مليحة يتوّج بكأس دولية الجزيرة لليد

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

توج فريق مليحة بكأس بطولة الجزيرة الدولية لكرة اليد، عقب فوزه على فريق العين 32/‏‏ 30، في المباراة النهائية التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة منظم البطولة، ولم يكن متوقعاً وصول مليحة إلى النهائي وتخطي «الزعيم» ما أعطى للبطولة زخماً وحضوراً جماهيرياً، وقال راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، إن البطولة أرجعت قدراً كبيراً من روح كرة اليد، والتي افتقدت مؤخراً، مشيراً إلى أن هدف الجزيرة ليس التتويج باللقب بقدر إحياء اللعبة من خلال جذب الجماهير خصوصاً صغار السن، ما يصنع قاعدة للعبة مستقبلاً، وأضاف: البطولة حققت أهدافها، والمرحلة المقبلة ستكون من نصيب المراحل السنية لإضافة مزيد من الزخم وتطوير الألعاب الجماعية.