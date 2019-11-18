الظالعي رئيساً لـ«آسيوي الرجبي»

المصدر: بالي - البيان الرياضي

فاز قيس الظالعي أمين عام اتحاد الرجبي رئيس الاتحاد العربي، امس برئاسة الاتحاد الآسيوي في الانتخابات التي أقيمت في مدينة بالي الأندونيسية على هامش «عمومية الآسيوي»، متفوقاً على منافسه الياباني يوجي بفارق كبير وحصل الظالعي على 20 صوتاً مقابل 8 أصوات لمنافسه ليكون أول عربي يقود الاتحاد القاري منذ تأسيسه قبل 50 عاماً، ليضيف إنجازاً جديداً للإمارات على مستوى المناصب الخارجية منضماً إلى قائمة الشخصيات الإماراتية التي تتولى منصب الرئيس في عدد من الاتحادات القارية.