مونديال القوة البدنية يرى النور في مجمع حمدان اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت صباح اليوم في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، منافسات بطولة العالم للقوة البدنية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، والتي ينظمها الاتحادان الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدولي للقوة البدنية، وبتنظيم ورعاية شركة «آب لفت» العالمية، الراعي الحصري للاتحاد الدولي للقوة البدنية، وتستمر لغاية الـ 23 نوفمبر الحالي بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 60 دولة.

من جانبه، تقدم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للدعم اللامحدود، والذي قاد للنهضة الحضارية للرياضة والرياضيين ومهّد لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة واجهة للنجاح والتألق، وللاتحاد الدولي الذي عزز الثقة بإدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام بمنح شرف استضافة وتنظيم مونديال القوة البدنية، وللهيئة العامة للرياضة ولمجلس دبي الرياضي.

ترحيب

كما رحب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، بضيوف الإمارات المشاركين في مونديال القوة البدنية وبجميع ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة الذين سيشاركون في بطولة العالم للقوة البدنية، متمنيا أن يتواصل النجاح الذي حققه اتحاد بناء الأجسام في بطولة العالم في الفجيرة الأسبوع الماضي من خلال بطولة القوة البدنية في إضافة تنظيمية تاريخية غير مسبوقة باستضافة بطولتين للعالم في سنة واحدة.

منافسة

بدوره أعلن محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية مدير البطولة، عن الجاهزية الكاملة لانطلاق المنافسات مؤكداً أن البنية التحتية الرفيعة المستوى لمجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، والتي تعتبر من أجمل وأفضل المجمعات الرياضية في العالم اختصرت الطريق على اللجان العاملة وأصبح كل شيء جاهزا لاستقبال المنافسات، وقدم المري الشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة ولمجلس دبي الرياضي الدعم الذي مهد للوصول للجاهزية العالية.

قرار

وكانت الاتحاد الدولي للقوة البدنية برئاسة اللوكسمبورغي جاستن قد عقد جمعيته العمومية بمشاركة ممثلي الاتحادات الدولية المنضوية تحت لوائه في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، ومثل الإمارات فيها عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الزعابي ومحمد المري.