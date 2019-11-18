الفضلي قفزة إلى الأرقام القياسية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل بطل منتخبنا الوطني عمر الفضلي «19 عاماً»، حزام بنفسجي، تحقيق الأرقام القياسية وخلال منافسات أمس توج بذهبية تحت 21 عاماً، وبذلك أصبح اللاعب الوحيد الإماراتي الذي حافظ على الرقم للعام الثالث على التوالي، حيث فاز في العام الماضي خلال بطولة العالم بذهبيتي تحت وفوق 21 عاماً، وقد خاص منافسات الكبار كتجربة لأنه وفق عمره ينافس في فئة الشباب، وحافظ على اللقب ثانية بالسويد للعام الماضي، وعاود الانتصار بفوزه بذهبية تحت 21 عاماً للمرة الثالثة على التوالي، وتتجه أنظاره حالياً لخوض منافسات الكبار في البطولة الجارية حالياً، وبذلك يعتبر نموذجاً جيداً للاعب شاب يخوض منافسات فئته وأيضاً منافسات الكبار.

تأهل

وبعد فاصل من النزالات تأهل الفاضلي إلى النهائي ليواجه البلجيكي داديف أيلس، وكانت المفاجأة انه استطاع إخضاع خصمه في وقت قياسي، ليعلن الحكم فوزه. وتعتبر شقيقته نورا الفاضلي على رأس المشجعين له منذ دخوله عالم الجوجيتسو عام 2012، فدائماً ما تصاحبه في معظم بطولاته، وتعتبر ملهماً في هذه الرياضة الفتية وقد ألفت كتاباً بعنوان «جوجيتسو» الإمارات وستلقى محاضره الأربعاء عن تجربة الإمارات في الجوجيتسو، وتعمل حالياً مستشارة قانونية لدى الاتحاد.