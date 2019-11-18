39 ميدالية ملونة تُزين أعناق «صقور الإمارات»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

رفع أبطال الإمارات رصيدهم إلى 39 ميدالية في بطولة العالم للجوجيتسو، خلال منافسات اليومين الماضيين، بعد أن أضافوا 5 ميداليات لمنافسات أمس، تحت 21 عاماً، بـ 3 ذهبيات، وفضية وبرونزية واحدة. وتجرى البطولة برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على صالة مبادلة آرينا، من الفترة 16 وإلى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة 69 دولة. وتوج بالذهب زايد الكثيري في وزن 56 كغم، وعمر الفضلي في وزن 62 كغم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كغم، فيما حلق بالفضية في نفس الفئة، ذياب النعيمي في وزن 56 كغم، وحصل على البرونزية سعيد الحاج.

نتائج

وبإضافة نتائج اليوم الثاني، يصبح عدد الميداليات الذهبية 12 ميدالية، وعدد الفضيات 11، بالإضافة إلى 16 ميدالية برونزية، ليحافظ منتخب الإمارات على صدارة الترتيب العام بتلك النتائج، حيث حل في المركز الأول، فيما تلاه منتخب روسيا برصيد 14 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات، وفي المركز الثالث، جاء منتخب بولندا برصيد 6 ميداليات، عبارة عن 4 ذهبيات وبرونزيتين، ثم بولندا في المركز الرابع برصيد 5 ميداليات، عبارة عن ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، فيما حلت بلجيكا في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات، عبارة عن ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات.

وتوج الفائزين، كل من اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وسعادة يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وحضر المنافسات فهد علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، المدير التنفيذي، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية ومسؤولي المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي للدول المشاركة. وتستكمل اليوم منافسات تحت 18 عاماً، بالإضافة إلى الباراجوجيتسو.

جدارة

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إنه يتقدم ببالغ شكره وتقديره لأبطال الإمارات، فئتي تحت 18 و21 عاماً، حيث حققوا المركز الأول، بالرغم من المنافسة الصعبة بين المنتخبات المشاركة، وبكل جدارة واستحقاق، رفعوا علم الدولة في المرتبة الأولى، ويعزز هذا الأداء المشرف من توقعاتنا الإيجابية حيال أيام البطولة القادمة، إذ نأمل أن يحقق لاعبو المنتخب من فئتي الكبار والأساتذة، أداء مشرفاً، يؤهلهم للفوز في المنافسات المقبلة.

وأشاد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، بالمستوى الفني للبطولة، وقال سعيد بنتائج المنتخب الوطني تحت 21 و18 عاماً، خلال منافسات اليومين الماضيين بالبطولة، وإن رؤية العمل لتنظيم البطولة وأهدافها، قد بدأتها إدارة الاتحاد مبكراً، وبهدف الوصول إلى قمة المستوى الفني، والحصول على أكبر عدد من الميداليات، ونعد الجماهير بانتهاء البطولة بتحقيق المراكز الأولى، والأهداف المرجوة من رفع المستوى الفني، وتحقيق الزخم المطلوب لرياضة النبلاء.

تتويج

وأضاف: البطولة مخصصة للمنتخبات، وليس الأفراد، ولذلك، فإن المستويات عالية، والجميع جاء إلى أبوظبي عاصمة الجوجيتسو للتتويج والفوز، ورفع علم بلاده وعزف السلام الوطني، ومشيراً إلى أن المنتخب الوطني تحت 21 و18 عاماً خلال اليومين الماضيين، قد شارك في 6 أوزان، ولذلك نطمح في الأفضل، وقد توجنا أمس الأول بالمركز الأول لمنتخبي تحت 18 و21 عاماً، كأفضل منتخبين حققا أكبر عدد من الميداليات، برصيد 34 ميدالية ملونة.

وعن المعسكر ونتائجه، قال المنهالي: فكرة إقامة معسكر قبل البطولة لمنتخبات خارج الدولة كانت جيدة، وقادتنا إلى نتائج إيجابية، من حيث الاحتكاك وخلق جو تنافسي، والمستويات الفنية العالية للاعبينا، أفرزها البرنامج الدقيق للإدارة، برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد، والتي ترجمتها البطولات العديدة التي يخوضها أبطال الإمارات على المستويات المحلية والقارية والدولية، لافتاً إلى أن الاحتكاك والمشاركة في البطولات المتعددة، يمكن الإدارة الفنية من الوقوف على الأخطاء وعلاجها، ونقاط القوة وتقويتها، وأيضاً على مستوى الرياضيين أنفسهم، حيث إن اللاعب يكتسب خبرات متعددة ومتنوعة.

وعن استعدادات منتخب الكبار فوق 21، قال المنهالي إنها تسير بشكل جيد، وفق البرنامج الموضوع، وبنفس مستوى الطموح، والفكرة لدى منتخبي 18 و21 عاماً، والفارق دائماً بالنسبة لنا الاهتمام بالقاعدة، لأنها الأساس.

وبخصوص التفاعل مع اللاعبين الإماراتيين وتشجيعهم برفع الروح المعنوية لديهم قبل بداية النزال ونهايته، قال: في المقام الأول إنني أتعامل مع أبناء وطني، وهم بمثابة إخوتي الصغار، وأن رفع المعنويات وبث الحماس مطلوب، وبشدة، لتقديم الأفضل، وفي نهاية الأمر، الرياضة مكسب وخسارة، لكن ينبغي علينا تقديم الدعم النفسي اللازم لجميع ممثلي الوطن، وأيضاً تقديم الابتسامة العريضة والمساعدة لضيوف الدولة.

مهارات

قال المدير الفني للمنتخب الوطني رامون ليموس: «يتطلب تدريب كل فئة، مهارات خاصة، لاكتشاف القدرات البدنية التي يتمتعون بها، والعمل على تطويرها خلال انتقالهم إلى الأحزمة الأعلى. وقد برهن نجوم منتخب الإمارات من الرجال والفتيات، ضمن فئات تحت 18 عاماً و21 عاماً، امتلاكهم لجميع مقوّمات الفوز، حيث يوظفون جميع المهارات التي يتعلمونها، ويستجيبون للتوجيهات بشكل مباشر، كما يتحلون بمقدرة كبيرة على قراءة أداء خصمهم على بساط المنافسة، وتوظيف الحركات الملائمة التي تضمن فوزهم. وبالنظر لمستويات الأداء هذه، أثق كل الثقة بأن شمس مستقبل الجوجيتسو ستشرق من أبوظبي، لما قدمته وتقدمه أرض التسامح من نجوم اللعبة».