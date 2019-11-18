وديمة اليافعي تتحدى بمنافسات الكبار

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

إصرار فتيات الإمارات على خوض تجارب صعبة، أصبحت السمة في رياضة النبلاء، فلم يكتفين بتحقيق المراكز الأولى، بل سعين إلى تحقيق إنجازات وأرقام جيدة تكتب في سجلاتهن، وتعتبر وديمة اليافعي لاعبة منتخبنا الوطني «حزام بنفسجي» بنادي العين، من الفتيات الطموحات، حيث قررت قبل انطلاق البطولة خوض منافسات وزنها تحت 21 للشباب، وأيضاً خوض منافسات الكبار فوق 21 عاماً، الأربعاء المقبل للحزام المفتوح.

وقالت وديمة اليافعي: وفقت في التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات أمس تحت 21 عاماً، بعد خوض 4 نزالات قوية، وقد طويت صفحة الانتصار وأتطلع إلى المشاركة والمنافسة في نزالات فوق 21 عاماً للحزام المفتوح للكبار، مشيرة إلى أنها قد اتخذت هذا القرار وتعرف مدى صعوبته وقد خاطبت اتحاد الجوجيتسو قبل البطولة بنيتها بخوض هذه التجربة، وقد تناقش معها الجهاز الفني في هذا الأمر، ووضع لها خطة بكيفية مواجهة رياضيات يسبقنها في العمر، بعدما أصرت على خوض التجربة.

وعن الضغط المتوقع بخوض منافسات الكبار قالت: «أعتقد إنه قبل المنافسات لكن خلال النزال فحتماً سيزول».

وأضافت، اعتبر النزال الصعب بالنسبة لي مع زميلتي شوق في منافسات الشباب وقد نجحت في الفوز بالذهبية.

وعن انطباعاتها لانطلاق البطولة قالت: «شهادتي مجروحة في اتحاد الإمارات، من حيث دقة التنظيم، ووضع خطط وأهداف واضحة وثابتة لتحقيق مكاسب فنية، ليس فقط لجوجيتسو الإمارات بل على المستوى الدولي، و أرى الرضا على وجوه المشاركين من خارج الدولة، لأن العاصمة أبوظبي توفر لهم كل ما يسعون إليه من احتكاك ومستوى فني وتنافس شريف».