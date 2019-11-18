حامد الهنائي: رفع علم الدولة هدفي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تكللت جهود اللاعب الشاب حامد الهنائي بالنجاح وحصل على ميدالية الشباب، وقال الهنائي: رفع علم الدولة وتحقيق إنجاز ورسم البهجة والسعادة على وجوه الجماهير كان ومازال هدفي الأول، وقد غرس فينا هذا المبدأ الثابت والذي لا يتغير عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، فدائماً يحضنا على بذل أقصى جهد ، لأن النجاح يلازمه رفع علم الدولة خفاقاً، وهذا شرف كبير لأي رياضي يجتهد ويهدي بلاده إنجازاً ما، ولذلك فإن كلمات الهاشمي عالقة بأذني أتذكرها دائماً مع كل بطولة أخوضها.

وأضاف: أهدي الفوز إلى والدي خالد الهنائي رئيس الإدارة التشغيلية بنادي الوحدة، خصوصاً انه في رحلة علاج خارج الدولة، وأرسل له رسالتي بأنني موجود وقد حققت إنجازاً بالفوز بالميدالية الذهبية، وأنا على ثقة أن هذا الفوز سيسعده كثيراً، وأتمنى له الشفاء العاجل.