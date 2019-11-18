اعتماد تشكيل منتخب الإمارات للتزلج على الماء

تماشياً مع استراتيجية القيادة الرشيدة، بالتميز والإبداع في المجال الرياضي، اعتمد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، تشكيل منتخب الإمارات للتزلج على الماء واختيار متسابقي الفريق والجهازين الفني والإداري للفريق أيضاً، لتمثيل الإمارات في البطولات العالمية والدولية، وأعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية عن قائمة منتخب التزلج على الماء وتضم: عمير سعيد المهيري، خالد مطر سباع العلي، أحمد سالم راشد الرميثي، محمد ناصر البلوشي، حامد ناصر البلوشي، وأحمد سعيد عمير المهيري، وسيشارك المنتخب في ثلاث فئات عالمية هي فئة الناشئين رجال، فئة المبتدئين وفئة المحترفين أو الفئة المفتوحة للرجال. أبوظبي - البيان الرياضي

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