الشارقة يحرز برونزية آسيوية اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالميدالية البرونزية، في ختام مشاركته بالبطولة الآسيوية 22 للأندية أبطال الدوري، التي اختتمت أول من أمس، في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، وشهدت مشاركة 13 فريقاً، تمثل النخبة في القارة الآسيوية، وجاء حصول فريق الشارقة على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، بعد فوزه على فريق الوكرة القطري بنتيجة 21/‏‏‏20، في الدور قبل النهائي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وهو نفس المركز الذي أحرزه ممثل اليد الإماراتية في النسخة الماضية بالكويت، وأهدى اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الإنجاز الآسيوي، إلى القيادة الرشيدة في الدولة، وفي الإمارة الباسمة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة النادي وجماهيره الوفية.