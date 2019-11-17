سيف الشرقي يتوج أبطال دولية الفجيرة لصيد الأسماك

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

توج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية برفقة أحمد إبراهيم محمد المدير التنفيذي للنادي البحري الفائزين بالمراكز الأولى ضمن بطولة العالم لصيد الأسماك في جولتها المؤهلة لنهائيات بطولة العالم لصيد الأسماك، والتي أُسدل الستارعلى فعالياتها أمس وتمكن فريق سكمكم من الحصول على المركز الأول وبلوغه نهائيات بطولة العالم لصيد الأسماك والتي ستقام في كوستاريكا خلال الفترة من 20 إلى 28 أبريل من العام القادم، وقد شارك في جولة الفجيرة 18 فريقاً و109 متسابقاً تنافسوا لنحو ثلاثة أيام متتالية في مياه الفجيرة، حيث احتدمت المنافسة من يومها الأول وشهدت تسابق جميع الفرق لحصد النقاط وسعت لاصطياد الأسماك التي تمنحها أعلى نقاط مثل "المالين والتونا" ما جعل التنافس على أشُده .

وأسفرت نتائج المسابقة الرئيسية عن فوز فريق سكمكم من الفجيرة بالمركز الأول برصيد588 نقطة لقائده سعيد اليماحي من الإمارات، وجاء بالمركز الثاني فريق "أس أس كي" من دبي بقيادة دياب المري برصيد 447 نقطة والمركز الثالث كان من نصيب فريق بوب مارلين 1 برصيد 333 نقطة بقيادة جافين من كندا.

أما بالنسبة لفئة الشباب فجاء في المركز الأول سعيد المري من الإمارات من فريق "أس أس كي" جامعا 252 نقطة وحل في المركز الثاني سعيد عادل علي عبيد من فريق سكمكم برصيد 161 نقطة وحصل المتسابق طارق درباس من فريق اكستريم درباس على المركز الثالث برصيد 132 نقطة.



وفي فئة الناشئين جاء في المركز الأول سعيد المري من الإمارات من فريق "أس أس كي" برصيد 154 نقطة وفي المركز الثاني المتسابق سيف درباس بريطاني من فريق اكستر يم درباس برصيد 51 نقطة وفي المركز الثالث المتسابقة سمر جونص من بريطانيا تتبع لفريق فيش تيلز برصيد 25 نقطة، كما فازت المشاركة فوبي توكر بجائزة أفضل متسابقة من العنصر النسائي، ومن بين المشاركين فاز المتسابق عادل عبيد من فريق سكمكم بجائزة أكبر سمكة تونا 18.4 كيلو، كما فاز سعيد اليماحي قائد فريق سكمكم بجائزة أكبر سمكة "كنعد" 9.8 .