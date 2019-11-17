فهد الصباح: 12 لعبة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

أعرب الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، عن أن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون، التي تستضيفها الكويت من 4 حتى 14 أبريل المقبل، تقام في 12 لعبة، ست منها أساسية، هي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والسباحة وألعاب القوى، إضافة إلى 6 ألعاب تحددها الدولة المضيفة، وتشارك في الدورة 6 دول، هي السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر، إضافة إلى الكويت «المستضيف»، مشيداً بالطرح الإيجابي الذي سيتضمنه الاجتماع التنظيمي المقبل المقرر 25 الجاري بالرياض، معرباً عن سعادته باستضافة الكويت للدورة.

تعاون

وأكد الشيخ فهد ناصر الصباح أن اللجنة الأولمبية الكويتية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، سوف تبذل أقصى جهدها من أجل أن تخرج الدورة بالشكل اللائق باسم الكويت، وتوفير كل سبل الراحة للأشقاء لخروج المنافسات في جو من المحبة والود والترابط، مؤكداً أن مثل تلك اللقاءات بين الأشقاء مهمة لتطوير المستوى الفني وتبادل الخبرات الرياضية بين أبناء دول مجلس التعاون، مما يعود بالنفع على أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

ورحــب الشــيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح باكتــمال عقد «خليجي 24» المقرر خلال الفترة من 26 الجاري حتى 8 ديسمبر المقبل، مثمناً قرار الأشــقاء الرياضيين في السعودية والإمــارات البحرين، بالمشاركة فــي الحــدث الرياضي الخليجي الممــيز الذي يؤكد حرص الجميع، على أن تظــل الأسـرة الرياضية الخليجــية مترابطة وقــادرة على تحقيق الآمال والطموحــات.