افتخار بطل تصفيات ( تيكن 7- القبضة الحديدية)

المصدر: دبي - خالد المهيري

توّج الباكستاني عويس افتخار بطلاً للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم للعبة (تيكن 7 - القبضة الحديدية) التي أقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، واستضافها مركز «دبي آوت لت مول» التجاري، بتنظيم شركة «أو يو جيمينج» الإماراتية المتخصصة في تنظيم فعاليات الرياضات الإلكترونية وشركة (روكس جيمنج)، وبدعم ورعاية مجلس دبي الرياضي وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وبمشاركة عدد كبير من أبطال هذه اللعبة من بينهم 16 مصنفاً عالمياً، وجاء في المركز الثاني الباكستاني عبد الرحمن مالك، فيما حل في المركز الثالث الكوري الجنوبي سينجاهو كانغ.

وشهد الحفل الختامي المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وعلي خماس من شركة الأهلي القابضة المالكة لمركز دبي آوت ليت مول التجاري، وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر، بالشكر الجزيل لكافة الشركاء في إنجاح هذه البطولة والتي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مضيفاً بأن المنافسات شهدت صراعاً قوياً لنيل بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم لـ «تيكن 7 – القبضة الحديدية» والتي ستقام في ديسمبر المقبل بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وبدوره أكد سعود بن ساحم المهيري عضو مجلس الإدارة، أن جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وبتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الجمعية، حريصة كل الحرص على تنظيم واستضافة منافسات الرياضات الإلكترونية المحلية والعالمية، والنجاح الكبير الذي حققته البطولة دليل واضح على قدرة الإمارات على استضافة أضخم وأقوى البطولات الإلكترونية العالمية.