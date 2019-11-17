4 جلسات و11 متحدثاً في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الأمانة العامة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن برنامج جلسات مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي، الذي تنظمه الجائزة غداً، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة»، وذلك في فندق هيلتون الحبتور سيتي ويتضمن 4 جلسات تضم 11 متحدثاً من أجيال مختلفة وتجارب إبداعية متنوعة يتحدثون جميعاً في موضوعات تنسجم مع محور المؤتمر ودور الجائزة في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

لغة التسامح

ويدير الجلسة الأولى، الإعلامي مشعل القحطاني مدير البرامج في قناة دبي الرياضية بعنوان «الرياضة لغة التسامح»، ويتحدث فيها بطل الجودو المصري محمد رشوان الذي يمثل نموذجاً عالمياً في التنافس الشريف واللعب النظيف، حيث نال احترام العالم بعد إحرازه الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجليس عام 1984، عندما فضّل عدم مهاجمة منافسه في النهائي الأولمبي بطل العالم الياباني الذي أصيب في قدمه، وفضل أن يخسر الذهبية بشرف عن أن يفوز بالمركز الأول بالاستفادة من آلام منافسه، كما نال العديد من الجوائز والأوسمة الرياضية العالمية والأولمبية والمصرية إلى جانب وسام «الشمس المشرقة» الياباني، وستتحدث في الجلسة أيضاً دانييلا باس التي تتولى إدارة شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2011، وإلى جانب عملها في الأمم المتحدة من عام 1986 إلى 1995، فقد تولت مناصب إدارية من 1996 إلى 2011 في القطاع الخاص بإيطاليا.

دبلوماسية الرياضة

أما الجلسة الثانية التي ستديرها الإعلامية ريّا رمّال من تلفزيون دبي فتحمل عنوان «دبلوماسية الرياضة»، وتتحدث فيها كيرستي كوفنتري وهي وزيرة الشباب والرياضة في زيمبابوي، وتشغل عضوية اللجنة الأولمبية الدولية كممثلة للرياضيين، وكذلك عضوية هيئة اللجنة الأولمبية الأفريقية وعضوية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وإحدى أهم الرموز الرياضية العالمية، وهي تعتبر أفضل سباحة أفريقية ورمز القارة كونها واحدة من أفضل السباحات في التاريخ، توجت مسيرتها بـ7 ميداليات أولمبية، كما بلغ رصيدها في بطولات العالم 13 ميدالية، وهي تكرس وقتها دوماً لتطوير مجتمـــعها والرياضة في زيمبابوي والعالم.

الأبطال الشباب

وستكون الجلسة الثالثة مخصصة للأبطال الشباب وسيديرها الإعلامي حسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية، ويتحدث فيها عدد من الرياضيين العرب الشباب، وهم: بطل التايكواندو الأولمبي أحمد بوغوش من المملكة الأردنية الهاشمية، وبطلة المبارزة الأولمبية إيناس بوبكري من تونس، ونجوم أولمبياد الشباب: بطل الكاراتيه السعودي محمد عايض العسيري، وبطل الخماسي الحديث المصري أحمد الجندي، وبطلة التايكواندو المغربية فاطمة الزهراء، وبطل الفروسية الإماراتي عمر المرزوقي.

مسك الختام

وسيكون مسك الختام مع الجلسة الرابعة والأخيرة التي تحمل عنوان «تجربة بطل»، ويديرها الإعلامي يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وسيتحدث فيها الأسطورة كارل لويس الذي يعد أعظم رياضيي ألعاب القوى على الإطلاق، شارك في أربع دورات أولمبية ونال لقب «رياضي القرن»، حيث فاز بـ10 ميداليات أولمبية منها 9 ميداليات ذهبية، إلى جانب 10 ميداليات في بطولات العالم، وكرس كارل معظم وقته وطاقته للأعمال الخيرية ومؤسسات اللياقة للشباب، كما أصبح سفيراً لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وأطلق شركة تُعنى بتمكين الشباب والبالغين، وتسعى لتحسين ظروف حياتهم من خلال النشاط البدني والحياة الصحية.

مبادرة جديدة

سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن مبادرة جديدة تطلقها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» لدعم الرياضيين المبدعين الشباب، كما سيتم توقيع اتفاقيات شراكة بين الجائزة وعدد من الشركات الحكومية والخاصة.