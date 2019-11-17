منتخبنا رابع العرب والقمة من نصيب «التنين»

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

أسدل الستار أول أمس، على منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي استضافتها دبي على مدى تسعة أيام، بمشاركة قياسية بلغت 1500 لاعب ولاعبة من 122 دولة تنافسوا لنيل بطاقات التأهل للدورة البارالمبية طوكيو 2020، حيث نالت «نسخة دبي» شهادة التقدير من اللجنة البارالمبية الدولية التي وصفتها بالنسخة الأفضل فنياً وتنظيمياً على مدار تاريخ بطولات العالم، ونجح منتخبنا في احتلال المركز الرابع على الصعيد العربي، بعد أن أحرز بطلنا البارالمبي محمد القايد، ثلاث ميداليات (ذهبية - فضية - برونزية)، في سباقات الكراسي المتحركة، في حين اكتفت بطلتنا البارالمبية سارة السناني في اليوم الختامي بالمركز التاسع في منافسات رمي الجلة فئة «إف 33»، بعد أن سجلت رقماً شخصياً جديداً «5.33 أمتار»، وحققت تونس أفضل النتائج العربية بحصولها على المركز الثامن على لائحة الترتيب العام بمجموع 13 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، وجمعت الجزائر 16 ميدالية بواقع 2 ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات، وكسبت المغرب 7 ميداليات بواقع 2 ذهبية و3 فضيات و2 برونزية.

ريادة صينية

وحققت الصين الريادة في الترتيب العام بالغلة الضخمة من الميداليات التي بلغت 59 ميدالية ملونة، بواقع 25 ذهبية و23 فضية و11 برونزية، وجاءت البرازيل بالمركز الثاني برصيد 39 ميدالية، بواقع 14 ذهبية و9 فضيات و16 برونزية، وبريطانيا ثالثاً برصيد 28 ميدالية بواقع 13 ذهبية و9 فضيات و6 برونزيات، وأمريكا رابعاً برصيد 34 ميدالية بواقع 12 ذهبية و10 فضيات و12 برونزية، وأوكرانيا خامساً برصيد 27 ميدالية بواقع 11 ذهبية و8 فضيات و8 برونزيات.

تمكين أصحاب الهمم

وألقى ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، كلمة ثمن فيها دعم القيادة لتمكين أصحاب الهمم، وشكر المتنافسين على أدائهم العالي المستوى الذي تترجم من ناحية الأرقام القياسية العالمية والقارية وغيرها، إلى جانب الحرص على التمسك بالروح الرياضية في جميع الأوقات، كما ألقى جون بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، كلمة أشاد فيها بالتنظيم، وأكد أنها من أنجح البطولات، وهي بطولة رائعة جداً تم تنظيمها خلال أقل من 18 شهراً، لكنها حققت نجاحاً منقطع النظير سيكون مصدر أمل أن نرى الكثير من الوجوه التي تألقت هنا تتألق مجدداً في الألعاب البارالمبية المقبلة طوكيو 2020، والنسخة المقبلة لبطولة العالم في كوبي اليابانية 2021.

قام جون بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بتقديم دروع من اللجنة البارالمبية الدولية إلى ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة وماجد العصيمي مدير البطولة، تقديراً على الجهود المميزة في إنجاح الحدث، وحضر مراسم الحفل الختامي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وطارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم، وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.