محمد الشرقي يفتتح مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية، أهمية دور المنشآت الرياضية في استقطاب الكوادر الرياضية، وعدم اقتصارها على مستوى المنافسات والبطولات، بل أن تتوجه إلى مختلف شرائح المجتمع، كأسلوب حياة، ينتج عنه أفراد أصحاء، قادرين على العمل والإنتاج، منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة والرياضيين في إمارة الفجيرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء أمس مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية في الإمارة، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل ولي عهد الفجيرة.

وشدد سمو ولي العهد على الارتقاء بممارسة الرياضات الفردية والجماعية، مما يتيح للاعبين داخل الدولة بالتمثيل الرياضي المشرف في مختلف المحافل الرياضية الداخلية والخارجية، مشيداً بالإنجازات التي حققها اللاعبون في النادي على الصعيدين المحلي والدولي. وقام سموه بجولة على أقسام النادي، واطلع على أبرز التجهيزات الرياضية التي تخدم شريحة كبيرة من الرياضيين في الإمارة.

بدوره تقدم العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للرعاية الكريمة والدعم الذي مهد للنقلة النوعية للنادي في تحقيق الإنجازات الرياضية على مختلف الصعد. الجدير بالذكر، أن النادي يضم ثماني رياضات هي: الكاراتيه والمبارزة والقوس والسهم والتايكواندو والمصارعة والملاكمة والجودو والجوجيتسو.

حضر الافتتاح سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية في إمارة الفجيرة.