الظالعي يتحدى يوجي على رئاسة الرجبي الآسيوي

المصدر: بالي- البيان الرياضي

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي، اجتماعها اليوم، بمدينة بالي الإندونيسية، وتشهد على هامش جلساتها، انتخابات الدورة الجديدة على منصب الرئيس والأعضاء لقيادة اللعبة في القارة الصفراء لفترة جديدة تمتد إلى عامين فقط، طبقاً للوائح اللعبة، ويخوض مرشحنا قيس الظالعي أمين عام اتحاد الرجبي رئيس الاتحاد العربي للعبة، الانتخابات على منصب الرئيس، أمام الياباني يوجي، وهي المرة الثانية التي يدخل فيها الظالعي الانتخابات على نفس المنصب، حيث خسر في الانتخابات الماضية بفارق صوت ترجيحي، وشهدت الساعات الأخيرة تحركات فاعلة من جانب الوفد الإماراتي الذي يضم خالد آل حسين من الهيئة العامة للرياضة ومحمد شاكر عضو الاتحاد وأمين عام الاتحاد العربي ومحمد سلطان الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد وحمدان سليمان المدير التنفيذي.

وأعرب قيس الظالعي عن تفاؤله بالترشح للانتخابات للمرة الثانية مؤكدا أن الطموحات كبيرة في أن تقود الإمارات الرجبي الآسيوي لمدة عامين مقبلين.