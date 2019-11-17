«تحدي دبي» يتخطّى المليون مشارك للمرة الثانية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تخطى «تحدي دبي للياقة 2019» في نسخته الثالثة، التي اختتمت مساء أمس، حاجز المليون مشارك للمرة الثانية بعدما تجاوز هذا الرقم العام الماضي بفضل الإقبال الواسع من مختلف الأعمار والجنسيات على مدار 30 يوماً من النشاط والفعاليات المتنوّعة، التي شملت 5 آلاف حصة تدريب خلال الفترة الممتدة بين 18 أكتوبر الماضي و16 نوفمبر الجاري.

واحتضنت منطقتا كايت بيتش وفستيفال سيتي آخر فعاليات تحدي دبي للياقة مساء أمس في أجواء المرح والحماس ووسط إقبال كبير من مختلف الأعمار والجنسيات، ما يترجم المشاركة القياسية في هذه النسخة التي سيتم الكشف عن آخر أرقامها خلال الأيام القليلة المقبلة من طرف اللجنة المنظمة.

وشهدت النسخة الثالثة لتحدي دبي للياقة مشاركة عدد من نجوم الرياضة وكرة القدم بشكل خاصّ يتقدمهم الهولندي كلارنس سيدورف الذي حضر حفل الافتتاح وزار عدداً من الفعاليات، والفرنسي كريستيان كارمبو الذي شارك في تحدي دبي للجري، والمدرب العالمي جو ويكس الملقب بـ «ذا بودي كوتش» الذي قاد سلسلة من تمارين التحمل في سكاي دايف خلال إحدى الفعاليات والإنجليزي جون تيري الذي قاد جانباً من تدريبات اللياقة البدنية مساء أمس، في كايت بيتش.

أرقام قياسية

ومن أهم الأرقام القياسية، التي سجلتها النسخة الثالثة، مشاركة أكثر من 70 ألف شخص في تحدي الجري الذي أقيم الأسبوع الماضي بشارع الشيخ زايد.

وأكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن تخطي عدد المشاركين حاجز المليون يعدّ مؤشراً قوياً على تحقيق هدف مبادرة تحدي دبي للياقة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للمرة الأولى في 2017، بهدف تشجيع جميع سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضة يوميّاً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً، واتباع نمط صحي على المدى البعيد.

وقال: المشاركة الكبيرة في النسخة الثالثة تحققت بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سموه المستمرة للمبادرة والرسائل المحفزة التي كان سموه يوجهها إلى المشاركين.

هدف أهم

وأضاف: هدفنا ليس مشاركة مليون شخص أو أكثر، بل استمرارهم جميعاً في ممارسة النشاط البدني على مدار العام، واستقطاب المزيد من أفراد المجتمع، وهذا الإقبال الكبير الذي شهده تحدي دبي للياقة يؤكد أن الأهداف تحققت والرسالة وصلت وسنعمل على تعزيزها في النسخ المقبلة، لأن الهدف الأساسي للمبادرة هو صحة المجتمع، وكانت الأجواء جميلة ومحفزة على ممارسة الرياضة على مدار شهر كامل.

وكشف عصام كاظم أن المشاركة القياسية في تحدي دبي للجري ستظل علامة فارقة ومؤشراً قوياً على قدرة دبي على تنظيم فعالية بهذا الحجم في وقت قصير لا يتجاوز 10 أيام.

مبادرة فريدة

من جهته، وصف النجم الإنجليزي جون تيري تحدي دبي للياقة بالمبادرة الفريدة من نوعها على مستوى العالم، ومثنياً على جهود دبي في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفرد المجتمع، وقال: أنا سعيد أن أكون جزءاً من هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع.

وصرح تيري أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ليس غريباً عن دبي التي سبق وأن أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية، وأضاف: علينا جميعاً دعم مثل هذه المبادرات، وأن نكون قدوة للناس لتحفيزهم على ممارسة الرياضة، فهي ليست حكراً على اللاعبين المحترفين.