جامعة الإمارات بطل «أولمبياد التسامح»

المصدر: العين - البيان الرياضي

كرّمت الدكتورة نعيمة الدرمكي، عميدة الحياة الجامعية، وإبراهيم مختار، رئيس وحدة الأنشطة الرياضية بالجامعة، وجميع منسقي الأنشطة الرياضية بالجامعة وممثلي الجهات المشاركة، الفرق الفائزة في منافسات «أولمبياد التسامح» الذي نظمته وحدة الأنشطة الرياضية في جامعة الإمارات بالعين.

وتضمنت المنافسات تسع ألعاب وشاركت فيه مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة وأندية الجاليات، هي: شرطة أبوظبي، مستشفى «إن إم سي»، مستشفى برجيل، شركة خدمات، شركة بركيلي، شركة جلوبال للخدمات الطبية، جامعة أبوظبي، النادي الهندي، مؤسسة الأولمبياد الخاص، النادي المصري بالعين، والجالية الفلبينية.

وتصدرت جامعة الإمارات الترتيب العام، برصيد (80) نقطة، لتتوَّج بطلة للأولمبياد الحادي عشر، تلاها النادي المصري بالعين، صاحب المركز الثاني بمجموع (69) نقطة، بينما نال مستشفى برجيل المركز الثالث برصيد بلغ (52) نقطة.