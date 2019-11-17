44515 مشاركاً في فعاليات دبي الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك 44515 شخصاً من مختلف الجنسيات والأعمار في الفعاليات التي نظمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أمس وأول من أمس، وبلغ عددها 29 فعالية أقيمت في مختلف مناطق إمارة دبي.

وشهدت مسيرة المشي لمكافحة مرض السكري مشاركة أكثر من 18000 شخص في المسيرة التي امتدت لمسافة 3 كيلومترات في حديقة زعبيل بدبي والتي نظمتها مجموعة لاندمارك الفائزة بجائزة البصمة الرياضية التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات في دورتها الأولى، وأقيمت المسيرة بالتعاون مع المجلس وضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

5500

فيما شارك أكثر من 5500 شخص في منافسات النسخة الخامسة من بطولة تحدي الوحل التي نظمتها شركة سابكو للرياضة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة تاف مادر العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وأقيمت فعالياتها في دبي فستيفال سيتي، وتضمنت البطولة المنافسة في ثلاث فئات: الأولى فئة الهواة التي تمتد إلى مسافة 5 كيلومترات وتنافس خلالها المتسابقون على 13 عائقاً، والفئة الثانية فئة المحترفين التي تضمنت المنافسة لمسافة 10 كيلومترات تنافس فيها المتسابقون على 25 عائقاً، وخصصت الفئة الثالثة للأطفال من عمر 5 إلى 13 عاماً، وامتدت لمسافة 1.5 كيلومتر، وهدفت إلى تشجيع الصغار على المشاركة في هذا النوع من المسابقات التي تنمي روح المنافسة كفريق واحد واختبار قدرات التحدي في أجواء مليئة بالإثارة والمرح.

8000

وشهدت النسخة الرابعة من فعالية سباق الوحدة للجري مشاركة 8000 شخص من مختلف الجنسيات والأعمار، من بينهم فئة أصحاب الهمم، تنافسوا على مسافتين 3 كيلومترات و10 كيلومترات وأقيمت الفعالية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبتنظيم بنك الإمارات دبي الوطني وشركة فيت جروب الشرق الأوسط في واحة دبي للسيليكون تحت شعار «معاً بلا حدود»، وضمن مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية وفي إطار الاحتفال بعام التسامح.

وشارك أكثر من 1800 مدرب لياقة بدنية في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر الصحة واللياقة البدنية الذي افتتحه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، بحضور خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وغريغ باوتشر الرئيس التنفيذي لشركة مي فيت برو، ورانيا بشور الشريك في مي فيت برو، وأقيمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في فندق فيرمونت النخلة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبتنظيم مي فيت برو.

400

وكان بين المشاركين في مؤتمر الصحة واللياقة البدنية 400 مدرب من 26 دولة من مختلف قارات العالم، كما شارك 220 شخصاً من مالكي الأندية الرياضية العالمية، ويدعم هذا المؤتمر قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، ويعد حضور هؤلاء المشاركين من خارج الدولة دعماً للسياحة من خلال استخدامهم للفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات المتطورة الموجودة في دبي. واستعرض في المؤتمر 20 متحدثاً من رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، من بينهم 15 من أفضل مدربي اللياقة في العالم، ويهتم مؤتمر مي فيت أيضاً بفئة الشباب من عمر 14 إلى 18، حيث سيحضر أكثر من 1000 طالب للاستفادة من فعاليات القمة وما سيطرح فيها من ورش عمل ومحاضرات تحفيزية.

1500

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع ختام بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم دبي 2019، التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على مدار 9 أيام بمشاركة قياسية من نحو 1500 رياضي ورياضية من 122 دولة.

29

نظمت دبي خلال يومي أمس وأول من أمس 29 فعالية، من أبرزها بطولة الإمارات للتزلج المنعرج على الجليد في سكي دبي بمول الإمارات، وترايثلون إكس دبي للأطفال في كايت بيتش، وسباق لامير للسباحة للمياه المفتوحة، ومنافسات دوري نادي الحبتور للبولو في منتجع الحبتور، وكأس الفتيات للسباحة للمبتدئات في مجمع حمدان الرياضي.