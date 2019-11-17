خالد بن محمد بن زايد يفتتح مونديال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد محسن - وام

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام تحت رعاية سموه في صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 24 نوفمبر الجاري بمشاركة نحو 1500 رياضي من 69 دولة في مختلف قارات العالم.

وترسخ البطولة مكانة أبوظبي عاصمة للجوجيتسو العالمي، باعتبارها تنظم أكبر البطولات، وتتبنى أفضل برامج لنشر وتطوير اللعبة في العالم، وتستضيف مقري الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن تبنيها جهود الاعتماد الدولي للعبة في المنظمات القارية والعالمية. وحضر سموه حفل الافتتاح وجانباً من المنافسات وسط حضور جماهيري كبير كما قام بتكريم عدد من الأبطال الفائزين. تميّز

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تلاه كلمة من اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، التي أكد فيها أن الإمارات تقدم القدوة والمثل دائماً في التميّز والإبداع والنجاح عندما تنظم أي حدث رياضي،

وقال: «إذا تحدثت عن التسامح فإنني أقتبس هنا كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في العالم والتي قال فيها: «نهج التسامح والتعايش نابع من إرث الآباء والأجداد، وكافة شعوب العالم تسعى جاهدة إلى تعزيز قيم التسامح بالتعايش الحضاري والسلم».. وأضاف: «أنا كرئيس للاتحاد الدولي لواحدة من الألعاب القتالية المعنية بنشر الكثير من القيم أقول إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمثل بحق توصيفاً دقيقاً لمفهوم القيادة الرشيدة لمجتمع دولي يتطور باستمرار».

تعاون

وأوضح أنه بعد مضي 6 أعوام له رئيساً للاتحاد الدولي أصبح على يقين بأن قيم دولة الإمارات ومثلها العليا تحتل أعلى مراتب أولويات الاتحاد الدولي، وقال: «من هنا كنا حريصين على إرساء كل سبل التعاون معه ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل قررنا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي نقل مقر الاتحاد إلى أبوظبي في عام 2016، ومنذ هذا التاريخ وأنا أشرف بالعمل مع صديقي عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومن خلال الاسترشاد بآرائه وتوجهاته حققنا نقلة نوعية هائلة».

تقدير

ثم ألقى محمد سالم الظاهري رئيس اللجنة المنظمة العليا كلمة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رحب فيها بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان راعي البطولة، وقال: «يسعدنا جميعاً أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم. ونتوجّه بالشكر والتقدير أيضاً إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على رعايته لهذا الحدث العالمي الكبير، وتلك الرعاية تعد من الضمانات الرئيسية لنجاح البطولة».

ترحيب

وقال: «من أرض زايد الخير وعاصمة الجوجيتسو العالمية أبوظبي نرحب بكل الضيوف من مختلف قارات العالم، ونشكر الاتحاد الدولي للعبة على تعاونه المثمر معنا.. ونفتخر بمنجزات وطننا الغالي.. فبالأمس القريب احتفلنا مع قيادتنا الرشيدة بـ «طموح زايد وهو يعانق الفضاء».. وطوال هذا العام 2019 كان التسامح هو العنوان والشعار والممارسة بكل مؤسسات الدولة، من خلال مبادرة قيادتنا الرشيدة باعتبار هذا العام عاماً للتسامح.. وفي أجواء استعدادات «دانة الدنيا دبي» لاستضافة أكبر معرض عالمي «إكسبو 2020».. تأتي هذه البطولة العالمية لتجمع كل محبي الجوجيتسو من مختلف القارات تحت مظلتها، أملاً في تحويل أحلام الأبطال بصعود منصات التتويج إلى واقع ملموس»..

مراسم

بدأت مراسم أوبريت حفل الافتتاح الذي حضره كل من: عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للجوجيتسو وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وعبدالمحسن الدوسري مساعد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو

وتضمن الأوبريت 3 لوحات كتب كلماتها الشاعر عارف عمر وتغنى به المطرب عيضة المنهالي ولحنه محمد الأحمد، وأدت الحوار الطفلة مريم بنت عمرو، وأعدت اللوحات رجاء الشحي، وشاركت في رسم اللوحات 60 طفلة إماراتية كانت اللوحة الأولى تحت عنوان طموح زايد، فيما كانت الثانية تحت عنوان التسامح، والثالثة تحت عنوان أبوظبي عاصمة العالم.