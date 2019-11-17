34 ميدالية ملونة تضع الإمارات في الصدارة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ضمن منافسات البطولة، نجح أبطال وبطلات منتخب الإمارات للجوجيتسو للناشئين تحت 18 سنة، والشباب تحت 21 عاماً في إنهاء منافسات اليوم الأول من بطولة العالم، التي تستضيفها أبوظبي في المركز الأول وصدارة الترتيب العام لجدول المسابقة، وذلك برصيد 34 ميدالية ملونة، تتضمن 9 ذهبيات، و10 فضيات، إضافة إلى 15 ميدالية برونزية.

وحلّت روسيا في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ملونة، تتضمن 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، وبولندا في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات، عبارة عن 3 ذهبيات وميدالية برونزية واحدة، وكازاخستان في المركز الرابع برصيد 7 ميداليات ملونة عبارة عن ذهبية واحدة و3 فضيات، إضافة إلى 3 برونزيات، فيما جاءت تايلاند في المركز الخامس برصيد 3 ميداليات ملونة، عبارة عن ذهبية واحدة وفضيتين.

نتائج

حصد الذهبيات لمنتخب الإمارات، بلقيس عبد الكريم تحت 40 كغم، وميرة الراشدي تحت 44 كغم، وحامد الهنائي تحت 81 كغم، وخالد بن شملان تحت 46 كغم، وعمر السويدي تحت 50 كغم، وسلطان الحوسني تحت 66 كغم، وهزاع البلوشي تحت 73 كغم، وسالم مبارك زايد الظاهري تحت 81 كغم، ووديمة اليافعي تحت 45 كغم.

فيما فاز بالفضيات شما يوسف الحوسني في وزن 40 كغم، وهزاع فرحان في وزن 81 كغم، وسالم زايد في وزن 46 كغم، ومايد الشحي في وزن 50 كغم، وأحمد الزعابي في وزن 55 كغم، ومهدي العولقي في وزن 66 كغم، ومحمد المنصوري في وزن 73 كغم، وسيف المنصوري في وزن 81 كغم، وبشاير المطروشي في وزن 63 كغم، وخولة الحاج في وزن 70 كغم.

أما الميداليات البرونزية التي أحرزها منتخبنا فقد تحققت عن طريق كل من هيا الجهوري في وزن 70 كغم، وحمدة الشكيلي في وزن 48 كغم، وعهود الكعبي في وزن 48 كغم، وشما الكلباني في وزن 52 كغم.