5 أبسطة رئيسية في البطولة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

انطلقت أمس المنافسات للأدوار التمهيدية للناشئين والشباب بنين وبنات، اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ثم استؤنفت المنافسات في الرابعة مساء، على 5 أبسطة رئيسية في الصالة، وذلك للأدوار التمهيدية. وتستأنف غداً منافسات السيدات في فئتي الناشئات والشابات بنظام الدوري تليها منافسات الاستعراض رجال وسيدات، وبعد غد تقام منافسات الفرق في فئة البارا جوجيتسو، فيما يشهد اليوم نفسه منتدى الرياضيين اعتباراً من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

ويشهد الثلاثاء المقبل منافسات فئة «النظام القتالي» للسيدات والرجال ترافقها منافسات الاستعراض للرجال والسيدات «دوا»، ثم منافسات الفرق ومراسم توزيع الميداليات، وفي 20 نوفمبر تقام منافسات النظام القتالي للرجال والسيدات والاستعراضي للرجال بأدوارها التمهيدية والنهائية وتوزيع الجوائز.