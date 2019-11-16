القايد.. ختامها ذهب

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أهدى بطلنا البارالمبي محمد القايد الدولة ذهبية سباق 800م على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، بزمن قدره: 1.44.36 ثانية، وذلك في ختام بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي استضافتها الدولة للمرة الأولى على مدار تسعة أيام متتالية بمشاركة قياسية بلغت 1500 لاعب ولاعبة من 122 دولة تنافسوا على خطف البطاقات المؤهلة للدورة البارالمبية طوكيو 2020. وتفوق القايد على منافسه التونسي وليد كتيلة الذي حل وصيفاً بفارق 43 جزءاً من الثانية، بينما جاء الصيني يانج ونج في المركز الثالث بزمن قدره: 1.46.04 ثانية. وبذهبية اليوم يرفع القايد رصيد الإمارات ورصيده الشخصي إلى ثلاث ميداليات، بعد فضية سباق 400 م، وبرونزية سباق 100م.

وسبق لبطلنا البارالمبي محمد القايد أن نال ذهبيتين وفضية ببطولة العالم لألعاب القوى كرايستشرتش «نيوزيلندا» في 2011، وفي عام 2012 كان بطلنا على موعد مع أول إنجازاته الأولمبية، حيث توج بفضية وبرونزية دورة الألعاب العالمية «البارالمبية» بلندن، وفي عام 2013 أحرز 3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا «ستادسكنال».

واستمر عطاء القايد ليحصد في عام 2016 خمس ذهبيات دفعة واحدة، حيث توج بـ4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لأصحاب الهمم «دبي»، وذهبيته الأولى في دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو.