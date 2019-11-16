ابنة الـ 60 تُحطم أرقام ألعاب القوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تفوقت اليابانية تيرو تاناكا البالغة من العمر 60 سنة، والتي أدهشت العالم بقدرتها على مواصلة المنافسة في هذا العمر، ونجحت بالفوز بالميدالية الفضية في سباق 100 متر فئة (تي 52) على الكراسي المتحركة، مسجلة أفضل رقم شخصي لها هذا الموسم بواقع 22.85 ثانية، وذلك في اليوم قبل الأخير لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي اختتمت أمس، واستضافتها الإمارات للمرة الأولى وشهدت مشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 122 دولة، تنافسوا على بطاقات التأهل لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. ورفضت تاناكا الانصياع لعاملي معاناتها من الإعاقة، وأيضاً التقدم بالسن، لتؤكد أن الرياضية بوابتها نحو الحياة وغاية تتمسك بها بغض النظر عن عمرها.