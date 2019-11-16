دوري الطائرة في مأزق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعقد لجنة الأحداث باتحاد الكرة الطائرة اجتماعاً مهماً اليوم، برئاسة عبد العزيز السلمان، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة، لوضع برمجة جديدة لجدول مباريات الدوري العام للرجال، والمقرر انطلاقه في الـ 22 نوفمبر الجاري.وتبحث اللجنة عن مخرج لضغط البطولات الخارجية في المرحلة المقبلة، وما سيؤدي إلى امتداد المسابقة إلى شهر رمضان المبارك، وهو ما يتعارض من جدول المباريات السابق، ومن المقرر أن يتم عرض البرمجة الجديدة على مجلس إدارة اتحاد الطائرة في اجتماعه بعد غد. يذكر أن، منتخبنا الوطني لديه مشاركة في الألعاب الخليجية المقررة في الكويت، خلال الفترة من 2 إلى 11 فبراير.