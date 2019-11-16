عمر الفضلي.. «عين» على ذهبية الشباب والرجال

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يتأهب بطل منتخبنا الوطني عمر الفضلي «19» عاماً لخوض نزالات الشباب غداً في اليوم الثاني لانطلاق بطولة العالم للجوجيتسو على صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، في الوقت نفسه سيخوض تحدياً آخر بالمشاركة في منافسات الرجال الثلاثاء المقبل، وبذلك يصبح الفضلي من اللاعبين القلائل الذين يخوضون منافسات الشباب والرجال.

ولعل هذه التجربة ليست المرة الأولى للفضلي حيث يعتبر اللاعب الوحيد في العالم الذي جمع بين ذهبية العالم للشباب أبوظبي مارس 2018، وذهبية العالم للكبار بالسويد نوفمبر 2018، وفي حال نجاحه في انتزاع ذهبية الرجال مرة أخرى على التوالي، سيصبح أيضاً اللاعب الوحيد الذي حافظ على اللقب عامين متتاليين.

ويراهن منتخبنا الوطني على الفضلي نظراً لإنجازاته مع كل موسم رياضي، ورفع علم الدولة في كبرى المسابقات الرياضية، هذا العطاء وضعه في المركز الأول للتصنيف العالمي والمحلي للبالغين للحزام الأزرق ابريل من العام الجاري، وتم ترفيعه إلى الحزام البنفسجي خلال حفل جائزة أبوظبي الكبرى، وهو في عمر 19 عاماً.

مهمة صعبة

من جانبه قال الفضلي إنه يستعد لهذه المهمة الصعبة بخوض منافسات الشباب والرجال في نفس البطولة، ولديه الثقة في تحقيق الانتصار ورفع علم الدولة، وإدخال البهجة والسرور على قلوب الجماهير، وسيكون في قمة سعادته عندما يهدي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: تدربت بشكل جيد من خلال برنامج مدروس بدقة من جانب الاتحاد، والـــذي وضعنا في معسكر مغلق قبل شهر من البطولة، بالإضــافة أن لاعبي المنتخب الوطني في حالة معسكر دائم علــى مدار العام نظراً للزخم الكبير للبطولات التي نشارك فيها.