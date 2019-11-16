جاسم سعيد وتجربة الحزام المفتوح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يخوض لاعب منتخبنا الوطني وإداري نادي الشارقة للجوجيتسو جاسم سعيد، تجربة جديدة خلال بطولة العالم بالمنافسة في فئة الحزام المفتوح للأساتذة.

وقال جاسم: استعددت جيداً لبطولة العالم، من خلال التدريبات وفق برنامج الجهاز الفني، ونعتبر أنفسنا في معسكر مفتوح طيلة الموسم نظراً لعدد البطولات المحلية والقارية والدولية التي يخوضها أبطال الإمارات. وشدد جاسم على أن طموحه تحقيق إنجاز يهديه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن سعادته تزداد عندما يصافح سموه، عقب الإنجاز، وأضاف: لا أرغب في وضع ذاتي تحت الضغوطات، تدربت بشكل جيد، ولدي العزيمة والإصرار ويبقى التوفيق من عند الله.

فخر واعتزاز

وأضاف: مرة أخرى نخوض بطولة جديدة في العاصمة الحبيبة أبوظبي، والتي أصبحت بكل فخر واعتزاز عاصمة الجوجيتسو العالمي، وقبلة الرياضيين، ومشيراً إلى أن بطولة العالم تضم 1500 رياضي، من 68 دولة، وهي بطولة مصغرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أبريل المقبل، وهي امتداد لها، حيث تضم للمرة الأولى ثلاث فئات للناشئين والشباب والرجال، بالإضافة إلى الباراجوجيتسو.

من جانبه توقع جاسم زخماً كبيراً على المستوى الجماهيري في «مبادلة آرينا» مصاحباً للمنافسات التي تمتد إلى 9 أيام، بالإضافة إلى دقة التنظيم، والتي اكتسبها شباب الإمارات على مدار سنوات ماضية.

المهام الإدارية

ولم تمنع المهام الإدارية التي تولاها جاسم سعيد، من مواصلة نجاحاته مع اللعبة، مواصلاً القيام بدور مزدوج «لاعباً وإدارياً» مع فريق الشارقة، إذ سبق له أن نجح في الحصول على ميدالية ذهبية في الحزام البنفسجي لبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في نفس وقت عمله كإداري مع الفريق. وكان للمهمة المزدوجة لجاسم سعيد أثرها الكبير في ما حققه فريق الشارقة من إنجازات.

انتقال

وجاء انتقال جاسم سعيد للشارقة هذا الموسم بعد فترة قضاها إدارياً في نادي شباب الأهلي، وقبلها لاعباً في صفوف الجزيرة حقق فيها عدداً كبيراً من الألقاب، بينما تميزت فترته الحالية مع الشارقة في الجمع بين منصب الإداري واللاعب، ليكون قائداً لجوجيتسو الشارقة داخل وخارج الحلبة.