عاصمة «التسامح» تحتضن رياضة «التسامح»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ترتكز رياضة الجوجيتسو على منظومة أخلاقية رفيعة تنطوي على العديد من القيم النبيلة كالعزيمة والشجاعة والتعاون والروح الرياضية والتسامح، وهي ذات القيم التي يعيشها أهل الإمارات شكلاً ومضموناً على أرض التسامح التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، لتشكّل بذلك نموذجاً فريداً للعيش المشترك. وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات ليؤكد حرص دولة الإمارات على تبني المبادرات الملهمة التي تحث على الأخلاق والقيم الحميدة وكل ما يبث التسامح بين المجتمعات. ولعل هذا أحد الأسباب التي تبرر الازدهار الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو على أرض الإمارات.

وحرصاً منه على موصلة تسجيل حضورٍ مميز في جميع الفعاليات العالمية، عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو على صقل إمكانات وجاهزية النجوم الإماراتيين وتحضيرهم لخوض منافسات البطولة وتحقيق النتائج التي تليق بمكانة دولة الإمارات على الصعيد الرياضي العالمي. ولكن تحضيرات اللاعبين لا تقتصر على الجانب البدني، بل يحرص المدربون على تحفيز اللاعبين على تبني قيم اللعبة.