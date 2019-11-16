بطولة اليوم الوطني المفتوحة للمصارعة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ينظم اتحاد المصارعة والجودو اليوم، بصالة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، بطولة اليوم الوطني المفتوحة للمصارعة، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية، والتي تشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب من مختلف الأوزان، وتقام بنظام منافسات الفردي لفئة الناشئين، وتبدأ مراسمها بسحب القرعة لتحديد مباريات بطولة اليوم الواحد الاحتفالية، بعد أن فرغت اللجنة الفنية من وضع الجدول الزمني للبطولة، وستبدأ النزالات منتصف النهار وتستمر حتى الساعة الرابعة والنصف عصراً، ويعقب ذلك مراسم التتويج، وأكدت اللجنة في تعميمها ضرورة التقيد بأعمار اللاعبين مواليد 2003-2004-2005، مع ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة عنـد التسجيــل، ويحـق لكل فريق الاشتراك بلاعبيـن كحـد أقصـى فـي الـوزن الواحـد.