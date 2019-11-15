3 ميداليات ذهبية عربية في "مونديال قوى الهمم"

المصدر: دبي – البيان الرياضي

حقق السعودي نور الصناع أول ميدالية ذهبية لبلاده بفوزه بالمركز الأول في سباق 400 متر فئة "تي 44" في أبرز أحداث اليوم الثامن لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم - دبي 2019 التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة قياسية من نحو 1500 رياضي ورياضية من 122 دولة.

وجاء الحصاد "الذهبي" بارزا للرياضيين العرب الذين حققوا 3 ميداليات ذهبية في اليوم الثامن.. فإلى جانب الصانع توجت التونسية روعة التليلي الميدالية الذهبية في دفع الجلة فئة "أف 41" ونالت المغربية فاطمة الإدريسي الذهبية في سباق 1500 متر فئة "تي 13".

واحتفظت الصين بصدارة الترتيب برفعها الغلة إلى 53 ميدالية بواقع 23 ذهبية و21 فضية و9 برونزية.. وكان الأبرز دخول الولايات المتحدة الأمريكية بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة بعدما حققت 6 ميداليات منها 4 ذهبية وواحدة فضية وبرونزية للمركز الخامس برصيد 31 ميدالية بواقع 10 ذهبية و10 فضية و11 برونزية.

واحتفظ المنتخب البرازيلي بالمركز الثاني برصيد 37 ميدالية بواقع 14 ذهبية و9 فضية و14 برونزية وبريطانيا ثالثا برصيد 24 ميدالية بواقع 11 ذهبية و7 فضية و6 برونزية وروسيا رابعا برصيد 36 ميدالية بواقع 10 ذهبية و13 فضية و13 برونزية.

وتمسكت تونس بصدارة المنتخبات العربية، بحلولها بالمركز الثامن على لائحة الترتيب العام بمجموع 11 ميدالية بواقع 6 ذهبية و2 فضية و3 برونزية.

ومن أبرز القصص التي نالت تفاعلا في اليوم الثامن تفوق اليابانية تيرو تاناكا البالغة من العمر 60 سنة والتي أدهشت العالم بقدرتها على مواصلة المنافسة بهذا السن المتقدم ونجحت بالفوز بالمدالية الفضة في سباق 100 متر فئة "تي 52" على الكراسي المتحركة مسجلة أفضل رقم شخصي لها هذا الموسم بواقع 22,85 ثانية.

ورفضت تاناكا الإنصياع لمعاناتها من الإعاقة، وأيضا التقدم بالسن، لتؤكد أن الرياضية بوابتها نحو الحياة وغاية تتمسك بها بغض النظر عن عمرها.

حضر المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الذي شارك بتتويج الفائزين إلى جانب لقاء المشاركين خلال الجولة التي قام بها واطلع على سير الإجراءات التنظيمية والترتيبات للحدث الذي يدعمه المجلس.

وثمن الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا بما كان لها بالغ الأثر في تحقق هذا النجاح بشهادة جميع المشاركين واللجنة البارالمبية الدولية وساهم في نقل صورة مميزة عن الإمارات عبر التغطية الإعلامية القياسية للحدث ووصلت الرسالة الجميلة التي تحمل القيم الإماراتية الخاصة بالتسامح وبث الطاقة الإيجابية والسعادة وكيفية بثها في نفوس أصحاب الهمم بوصفهم جزء أساسي ومهم في المجتمع.