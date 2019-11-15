بطولة العالم لرفعات القوة تنطلق في دبي الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل بطولة العالم لرفعات القوة التي يتم تنظيمها لأول مرة في الشرق الأوسط ويستضيفها مجمع حمدان الرياضي، وينظمها اتحاد الإمارات لرفع الأثقال واللياقة البدنية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من ١٨إلى ٢٣ نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، محمد عبدالرحيم المري أمين سر اتحاد الإمارات لرفع الأثقال واللياقة البدنية مدير البطولة، وإيمانويل شيبر المدير العام للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ونصيف الشدراوي مدير التنظيم، بحضور علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الاثقال واللياقة البدنية، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «يفخر مجلس دبي الرياضي بأن يتعاون مع اتحاد الإمارات لرفع الأثقال واللياقة البدنية في تنظيم هذا الحدث العالمي في مجمع حمدان الرياضي، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيشارك في البطولة 1000 مشارك، من بينهم 250 لاعباً من 60 دولة من مختلف قارات العالم، الحدث يدعم أصحاب الهمم حيث يشارك 20 لاعباً من أصحاب الهمم من بينهم 10 من الإمارات، كما يسرنا أن نعلن بأن دبي ستشهد اجتماعات الكونغرس العالمي لاتحاد رفع الأثقال الدولي وذلك يوم الأحد في مجمع حمدان».

وقال علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة إن اللجنة المنظمة على أهبة الاستعداد والجاهزية، قائلاً: نتطلع لبطولة مميزة من جميع الجوانب تتزامن ومع نجاحات الإمارات التنظيمية لمختلف البطولات والأحداث الرياضية.

ومن جانبه قال محمد المري مدير البطولة: «إنها ثاني بطولة للعالم يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال أسبوعين فقط، وكلنا فخر أن يكون لاتحادنا هذا الدور المهم والمؤثر محلياً وعالمياً»، مبيناً أن خمسة لاعبين سيشاركون في البطولة وبطل العالم الإماراتي فيصل الزعابي لم يشارك في المنافسات لظروف فنية تعرض لها أثناء الاستعدادات مبيناً أن 20 لاعباً من أصحاب الهمم سيشاركون في فئة خاصة تم اعتمادها لمشاركة أصحاب الهمم لنظرائهم الأصحاء.