«شرطة دبي» تفجّر مفاجأة من العيار الثقيل

المصدر: دبي - خالد المهيري

تختتم غداً في في قرية فستيفال سيتي مول للياقة، فعاليات الدورة الثالثة لـ «تحدي دبي للياقة»، إذ ستقام عدد من الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية يجري عند الساعة 7:45 مساء الغد.

وكانت فعاليات الأمس مميزة، وحملت توقيع القيادة العامة لشرطة دبي التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، عبر قيام 30 طالباً من مدارس حماية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 عاماً، بسحب طائرة تابعة لـ «فلاي دبي» من نوع بوينغ 737-800 لمسافة 150 متراً، إذ تعتبر هذه المشاركة هي الأولى من نوعها في هذا المجال على مستوى العالم.

وشهد الفعالية، اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد خبير خليل عبيد البشري نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط.

شريك استراتيجي

وثمّن اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، جهود فريق عمل المبادرة بمشاركة «فلاي دبي» كشريك استراتيجي في المبادرة، حيث نجح 30 طالباً من مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، تتراوح أعمارهم بين 15 -17 عاماً، بسحب طائرة من نوع بوينغ 737 تابعة لفلاي دبي لمسافة 150 متراً، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد اللواء ابن فهد أن تحدي دبي للياقة، ساهم في رفع ثقافة ممارسة الرياضة وعدد ممارسيها في مجتمع دولة الإمارات.

بصمة واضحة

ومن جانبه، أكد غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن القيادة العامة لشرطة دبي، بصمتها واضحة في كل المجالات، خاصة الرياضية منها، مشيداً بالشراكة والعلاقة المتينة التي تربط «فلاي دبي» وشرطة دبي، حيث جاءت هذه الفعالية لكي تعزز هذه الشراكة.

عشق التحدي

وبدوره، توجه العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إطلاق «تحدي دبي للياقة» للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن الحدث ليس مجرد دعوة عابرة لممارسة الرياضة، بل إنها خطوة جادة لترسيخ دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

وأضاف العميد علي عتيق بن لاحج، أن نجاح الفعالية، أدخل الفرحة في قلوب الجميع، خاصة أن ما ميز الفعالية، هو قيام طلاب مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، بسحب طائرة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي، قائلاً: هذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أننا في القيادة العامة لشرطة دبي، نعشق التحدي، ونطمح دائماً للمركز الأول.

وأكد العميد علي عتيق بن لاحج، أن شرطة دبي دائماً رائدة بمبادراتها ومفاجآتها القوية، ففي الدورة الأولى للتحدي، استطاع أفراد الإدارة من سحب طائرة إيرباص A 308، وتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينس العالمية، وتحقيق رقم قياسي عالمي آخر العام الماضي، من خلال العنصر النسائي في سحب طائرة بوينغ 777.

وعن اختيار 30 طالباً لسحب الطائرة، قال العميد علي عتيق بن لاحج، إنهم اختاروا هذا الرقم، ليأتي مطابقاً لشعار «تحدي دبي للياقة» 30 30X.

بطل «تسامح» النيابة

اختتمت النيابة العامة بدبي «بطولة التسامح لكرة القدم» لموظفي الدائرة، حيث توج المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، فريق الجوارح الفائز بالمركز الأول، بعد فوزه 3-2 بركلات الترجيح على نيابة ديرة في المباراة النهائية والتي انته وقتها الأصلي بالتعادل 22.

وسلم المستشار خليفة بن ديماس كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق الجوارح وكذلك كأس المركز الثاني والميداليات الفضية لفريق ديرة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب مصعب عبدالله، من فريق الجوارح، وجائزة هداف البطولة، حصل عليها لاعب فريق نيابة ديرة، حارث المرزوقي.